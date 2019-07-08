消費長榮罷工吸人氣！酒店女「花9000買制服」狂PO文　黑暗真相遭起底

記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮空服員罷工延燒17天候終於落幕，但之前傳出有酒店小姐進入罷工棚內自拍，刻意謊稱是空服員來吸引人氣，沒想到竟意外跟一名網美謊稱空姐的事件疑似有連結。原來，一名自稱是空服員的網美，在有著9萬4000多名粉絲的IG上不斷PO文砲轟罷工，透過這段期間讓粉絲數增加2000多人。

該名網美7月初開始PO出一系列的空姐照片，其中不乏制服、圍裙、機外風景及ID證件照，除了打出空服員的心情點滴之外，也大大控訴對罷工人員的不滿，好幾篇貼文都引起網友爭論，甚至許多在場罷工的空姐也到下方留言嗆聲。

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▲▼該名網美假裝是空姐，不斷砲轟罷工人員。（圖／東森新聞）



但眼尖網友發現，該名網美的照片跟制服都是假的，整套制服在網路上購買需花費9000元，讓人不禁疑問到底為何要大手筆進行這些小手段。事後，有人還發現她之前的發文提及在酒店上班，與近日消息傳出，有酒店小姐會到罷工現場拍照，以此向酒客謊稱是「空服員」的身分疑似有所關連，可以藉此增加收入與話題性。

該名女網友刻意炒作5天時間，被網友踢爆是假冒後也立刻將文章刪除，彷彿甚麼事都沒有發生一般，而她的IG粉絲人數也從9萬4000多人漲至9萬6000多人，是否真的達到她一開始的目的，恐怕只有該名網美自己知道。

▼該名網美的PO文被網友戳破。（圖／讀者提供）

