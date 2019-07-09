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放話電爆跳船空姐！長榮報警查真相　郭芷嫣深夜坦承「機長餐加料」：我說的

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記者趙蔡州／綜合報導

長榮罷工6日才剛落幕，不料7日網路就瘋傳一則消息，指稱空服員工會會員代表郭芷嫣疑似在Line群組放話，要「電爆」中途跳船的罷工空服員。對此，長榮公司表示，因為事件可能影響飛安，茲事體大必須慎重處理，因此8日晚間已向蘆竹分局南崁派出所報案，希望警方調查釐清真相。

據悉，批踢踢八卦版7日也瘋傳「長榮空服員Line群組」的3張對話截圖，內容疑似是工會會員代表郭芷嫣在群組說出霸凌言論，她在對話中狠嗆「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆」，最後還說「80（霸凌）列車已啟程。」

▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

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▲▼PTT上流傳空服員工會代表疑似霸凌的發言截圖。（圖／翻攝自PTT）

▲批踢踢7日瘋傳長榮空服員Line的對話截圖 。（圖／翻攝自批踢踢）

長榮公司發出聲明表示，對於媒體報導有關桃空職工郭姓幹部在Line中的對話截圖，其中涉及霸凌及在機長食物中「加料 」等嚴重影響飛安疑慮之對話內容，因茲事體大，公司必須慎重處理；公司8日晚間7時許已經派人向警方報案並製作筆錄，希望警方能協助釐清真相。

此外，考量到對話涉及「食物加料」會嚴重影響飛行安全，等待郭女罷工行程結束回到公司上班後，將會暫時將郭女從空服員改為地面勤務，靜待調查的結果出爐後會再行調整。

對此，郭芷嫣在長榮航空8日派人赴警局的5小時後，透過桃空職業工會發布4點聲明，承認「entree要被加料的人」是她本人說的，但「我本人並無霸凌意圖，在未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。」

▲空服員工會代表崩潰，郭芷嫣怒：再給10天，剃光頭我做得到。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮將暫時讓郭芷嫣改為地勤，等調查結果出爐後再行調整。（圖／記者張榮恩攝）。（圖／記者張榮恩攝）

長榮空服員罷工6日結束後，雙方簽定了完整版團體協約，其中一項協議為「罷工期間出勤員工，8日起即可申請員工優待機票」，長榮航空也在8日上午就發出公告，表示罷工期間仍出勤的員工，即刻起可申請員工優待機票和聯航優惠票，而罷工期間提前回到公司服勤的組員，僅可以申請聯航（ZED）優惠。

▲▼長榮內部公告優惠票。（圖／網友提供）

▲長榮內部公告優惠票。（圖／網友提供）

根據了解，這次桃空職業工會罷工時間長達17天，長榮航空在罷工期間仍維持平均4、5成左右的運能，現在隨著罷工結束、員工逐漸回到崗位，預計20日起航班就能全部恢復正常；長榮也統計，6月20日至7月19日受罷工影響，總共有約2200次航班被取消、影響至少40多萬名旅客。

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