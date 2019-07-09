機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　長榮開鍘記2大過免職

▲網路又瘋傳長榮機師貼文要空服送「特別餐」給反罷工者。（圖／翻攝自批踢踢）

記者賴文萱／台北報導

長榮罷工落幕，但內部爭議持續延燒，一名挺罷工的長榮機師在臉書發文，指稱要給反罷工的員工們送「特別餐」，對此，長榮航空昨證實確有此事，先停飛該名機師，並啟動內部調查程序，因此事涉及飛行安全問題，在召開人評會後決定記兩大過並免職。

長榮航空一位朱姓機長5日於個人臉書公開唆使空服員「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal（特別餐）要送上」。長榮表示，這起PO文造成飛行員的恐懼，以及搭機旅客的不安，已經危害飛行安全，公司獲悉後立即將朱姓機長停飛，進行調查。

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▲據了解，該名朱姓機師在長榮任職逾12年，目前擔任777機師。（圖／資料照／長榮提供）



針對這起案件，長榮航空9日召開紀律評議委員會，依相關事證進行討論，因朱姓機長已經嚴重違反公司飛航員管理辦法，包括煽動他人企圖加害公司員工、傳播挑釁言詞製造恐慌，其行為已經嚴重危害飛安並損害公司形象，並考量其心態已不適合飛行勤務，經紀律評議委員會討論後給予兩大過暨免職處分，即刻起生效。



長榮航空強調，堅守飛航安全，任何有危害飛安的言行絕不容忍，絕對會嚴厲處分，並且追究法律責任。

據悉，在該朱姓機師PO文底下，還有空服員留言「我等著他們上來，我會好好的當adviser（指導）」，儘管機師迅速就刪除文章，但消息已在網路瘋傳，還有人截圖上傳批踢踢，引發軒然大波。