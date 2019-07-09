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特／芷嫣，妳的玩笑不好笑　「為理想奮鬥要有底線」傷害同事等同傷害自己

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文／C

長榮罷工終於落幕，不過換來的卻不是平靜的終點，郭小姐一句「entree要被加料的人」引起軒然大波，她在聲明稿中強調是「純為玩笑話」，但妳知道嗎？這個玩笑並不好笑。

▲▼長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線,工會幹部郭芷嫣受訪。（圖／記者李毓康攝）

●「當別人覺得不好笑的玩笑，就是一種傷害。」

不可否認，每一個人都有負面情緒，會討厭公司、不爽主管、看不慣同事，誰沒有因此寫過一些情緒字眼，同理，郭小姐當然也可以抱怨，但抒發情緒的同時，還記得嗎？妳是一名空服員，一名在空中守護無數人的空服員。

請繼續往下閱讀...

大家都知道，機組人員上機前要進行酒測，但不知道有多少人知道，每架航班的正、副機長在機上不能吃同樣的餐點，這項規定的目的是為了防止餐點出問題，萬一其中一位前艙組員發生狀況時，另一位可以立即接手航班，確保空中安全。

就如同搭機旅客都知道，不可以開玩笑稱「行李有炸彈」，但總是有些人控制不了自己，他們的下場是直接被航警帶走。難道是地勤太小題大作？不，這才是對幾百人性命負責任的態度，在飛安面前任何人事物都不能退讓，任何蛛絲馬跡都值得放大，這是原則性問題。

●「隨著年紀增長經驗越多，你會理解人世間的可能性有這麼寬。」

幾天前，前輩曾和我聊到長榮集團已故總裁張榮發先生說過的「道德心」，他認為「道德」帶來了長榮的輝煌，姑且不論這間公司的企業文化是不是符合所有人的想像與期待，但不能否認的是，為生活和理想奮鬥要有底線。

交通運輸行業是360行中的一行，它和多數行業一樣，不偉大、不特別、不輕鬆，但也和一般行業不一樣，任何一個細節都關乎人的生命，因此航勤不只是苦力、空廚不只是簡單備餐、內勤不只是坐在辦公室裡、地勤也不只是劃位登機、空服更不只是空中的高級服務員。

很多長榮的員工都是大學一畢業就進入公司服務，那裡像是學校的放大版，也像是社會的縮影，很多人會以為世界就是在運航大樓、機場、機上看到的那樣，日復一日單調的運轉。

但正如推動「判決書白話文運動」的法官陳欽賢在2018年接受《鏡週刊》專訪時所說：「以前會覺得事情應該就是這樣子啊，其實是你看得不夠多，隨著年紀增長經驗越多，你會理解人世間的可能性有這麼寬。」

每個崗位都有使命感，成功不是靠一個人、一個單位，點線面的串聯才能創造光榮。如果曾經因為旅客一句謝謝而感動，那請不要輕視自己、輕視同事、輕視自己所處的環境，任何人事物的存在都有意義，不滿可以尋求途徑積極解決，讓群眾不安的同時，是不是傷害了同事，也間接傷害了這麼多年來努力在崗位上堅持的自己？

●本文作者／社畜。未經授權請勿轉載。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net
 

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關鍵字：長榮罷工,郭芷嫣,空服員,空勤,空姐,地勤

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