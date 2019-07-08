不爽半夜製造噪音！他「鐵剪刀」藏口袋應戰...受刺激秒捅爆鄰居「脾臟」

▲他不滿鄰居，預藏剪刀以備不時之需。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄市一名林姓男子因為不滿蕭姓鄰居家時常在晚間製造噪音，影響他的睡眠。2017年蕭家再度發出噪音，他一怒一下竟帶著利剪找對方理論，雙方發生激烈爭吵，林男以剪刀猛刺蕭男，導致對方脾臟破裂、左腎撕裂傷。法院審理後，判林男有期徒刑6年2月，二審將上訴駁回，全案上訴到最高法院審理中。

根據判決書，林男因為蕭男一家時常在晚上製造噪音，影響到他的睡眠，多次溝通仍無效，2家因此產生了嫌隙。2017年7月27日23時37分許，因蕭家再度發出噪音，林男心生不滿上門理論，因為預料到了雙方可能發生嚴重口角導致肢體衝突，他將家中園藝用的鐵剪刀先放到褲子右後方口袋內，以備不時之需。

林男與蕭男在理論過程中，一言不合發生爭吵，林男兒子聽到父親與他人的爭吵聲，趕快上前關切，林姓父子2人原本已經轉身打算回家，沒想到蕭男再度出言刺激，林男瞬間憤怒情緒高漲，掏出剪刀便朝蕭男左腹猛刺。

蕭男見狀趕緊抵抗，雙方扭打成一團，林子出手想將2人隔開，但林男仍持續拿著剪刀想攻擊蕭男，所幸蕭男二兒子此時聞聲出現與林子一同阻攔，林男才罷手。

經送醫救治後，蕭男被診斷出有左腰刀穿刺傷，脾臟破裂（後經手術切除）、左腎撕裂傷、左側血胸、左前臂裂傷等傷勢；而持剪刀傷人的林男則被依殺人未遂罪嫌起訴。

高雄地方法院審理後，依殺人未遂罪判林男6年2月有期徒刑。林男不服判決結果，決定上訴，但二審將上訴駁回，目前全案上訴到最高法院審理中。

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