向Walkman致敬！SONY推出40周年紀念影片　緬懷當年聽音樂的新革命

▲Walkman TPS-L2。（圖／翻攝自YouTube／Sony）

科技中心／綜合報導

索尼（Sony）於1979年7月1日推出首部隨身聽Walkman TPS-L2，正式改變人們聽音樂的方式，如今40年過去了，索尼也在近日上傳一段紀念Walkman 40周年的影片。

據外媒《The Verge》報導，雖然40年後的今天，已經鮮少有人在使用隨身的錄音帶或CD播放器，大多數人的智慧型手機、平板電腦等隨身設備都能收聽音樂，且儲存的歌曲數量遠遠超過錄音帶和CD，但將收聽音樂變為個人的事，卻是從Walkman開始的。

其實在Walkman TPS-L2正式推出前，音響、攜帶型收音機早就存在一段時間，但Walkman是真正將「隨身聽」這件事從公開轉變為私人，正式開啟個人收聽音樂的時代。毫無疑問，Walkman的誕生就是為了音樂，雖然Walkman TPS-L2無法進行錄音帶的錄製，但它提供了兩個3.5mm耳機接口，讓朋友們可以一起享受音樂，這樣的設計在許多現代的行動設備上都還找不到呢。

而從索尼近期發布的紀念Walkman 40周年影片，可以看到隨著時間更迭，Walkman歷經了錄音帶、CD、MiniDisc等年代，一直到現在的數位多媒體播放器。雖然索尼的Walkman市占率已經不像過去那樣輝煌，但Walkman對大眾生活所引起的變化仍是相當具有歷史意義的。