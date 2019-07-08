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反送中深夜佔領彌敦道　港警：人群已散去「共逮捕4男2女」

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▲▼九龍大遊行結束後，仍有大批示威者與警方展開對峙。（圖／達志影像／美聯社）

▲九龍大遊行結束後，仍有大批示威者與警方展開對峙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

反送中示威者昨（7）日下午發起「九龍大遊行」，不料遊行結束後民眾不願散去，衝突情況便在入夜之後越演越烈。港媒指出，示威者當天深夜佔領了彌敦道，警方於晚上10點左右在旺角亞皆老街和彌敦道的十字路口搭起防線，要求示威者離開。

報導再指，警方認為示威者不合作也不聽從要求，於是採取驅散行動；8日凌晨1點，部分員警突然走進彌敦道與咸美頓街相連的一間速食餐廳，並拒絕記者跟隨採訪，隨後就在店內逮捕了1名男子，但對方聲稱不清楚什麼原因被捕，就被警方強制帶走。

▲▼九龍大遊行結束後，仍有大批示威者與警方展開對峙。（圖／達志影像／美聯社）

直到凌晨1點22分時，示威人潮逐漸散去，警方才開始撤走並宣布彌敦道已經逐步通車。警方也稱，7日整天共拘捕4男2女，年齡介於20歲至66歲，其中5人是在晚間被捕，因為他們涉嫌襲警和妨礙警務人員執行職務。有消息透露，警方曾多次發布警告示威者，大家正在進行非法集會，應盡快離開，否則會作出驅散行動。

不過示威者卻不理警告，依舊佔領道路，所以警方才會在晚間11點開始進行清場行動並拘捕違法民眾。警方表示，「我們強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為，並強調尊重市民表達意見，言論及集會的自由，但警方也有責任確保公共安全及公共秩序。」

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關鍵字：彌敦道,反送中,港警,九龍大遊行

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