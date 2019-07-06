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反送中前進「遊客區」廣東道示威　攤販憂打擊旅遊業：怎麼討生活

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▲▼香港。（圖／路透）

▲廣東道上各大名牌店林立，是遊客熱門聚集地。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

反送中「九龍大遊行」7日舉行，計劃途經尖沙咀廣東道至高鐵西九龍站，向陸客宣揚香港價值。港警5日發出了不反對通知書，但拒絕讓遊行途經遊客眾多的廣東道，不過一些示威網民已決定前往這條「名牌街」，此舉令部分遊客和旅遊業者感到無奈和不滿。

根據《東網》報導，反送中示威者將遊行展現擴大至九龍區，並挑選遊客眾多的廣東道進行新一波示威。發起人於討論區指，遊行擬於下午3點半起先於尖沙咀梳士巴厘花園集合，4點起步，不排除有遊行人士會自行到廣東道「休息」，向遊客宣揚撤回修訂《逃犯條例》的理念，暗示遊行隊伍或偏離警方原定安排的路線。

▲香港七一示威民眾。（圖／路透）

▲九龍大遊行期間，示威者會向大陸自由行旅客派發傳單，以宣揚「香港價值」。（圖／路透）

勞工界立法會議員何啟明認為，此次遊行路線針對大陸遊客，已經變成單純的發洩，勢必會破壞香港的國際形象及打擊經濟；近期大陸團已因應連串的示威及遊行而減少，旅遊業界人士估計行動會令旅遊業更雪上加霜，名牌店生意更慘淡。

一位在尖沙咀經營報紙店的麥先生表示，對遊行感擔心，因人群多根本沒辦法做生意，為了避開遊行人士會提早關門。另一家店的老闆蔡女士指出，攤販生意依賴遊客，對遊行針對遊客感到不解，「是不是香港死，沒有遊客怎麼有生意做，怎麼賺錢討生活。」

部分旅客則相信遊行會和平進行，不擔心影響行程，但也有陸客表示無奈。深圳的郭小姐稱，平常愛來香港旅遊、購物及享受美食，認為沒有作侵害香港事情，若因此受到攻擊會感到無奈，「好像你喜歡一個人，但他打你嘴巴。」

▲▼香港,七一遊行,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港七一遊行現場。（圖／達志影像／美聯社）

《東網》引述消息稱，港府高度重視遊行對高鐵站的影響，預計參與人數較多，為了避免示威者與大陸遊客發生衝突，警方將動員至少1500警力戒備，另與港鐵制定應變措施，若遇最壞情況，譬如有大批示威者包圍及封鎖高鐵站所有出入口及緊急通道，則會基於安全理由，考慮關站，但關站幾率不大。

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