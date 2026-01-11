融創未及時披露債務逾期　收到上交所紀律處分

▲融創中國。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陷入債務危機的中國大陸房企融創集團因未及時披露債務逾期事項，收到上海證交所的紀律處分，時任董事長汪孟德及多名高管被點名必須負責。

處分書中提到，發行人於2016年6月至2020年5月期間發行了「16融創05」、「20融創02」等公司債券，相關債券在上海證券交易所上市交易或掛牌轉讓。

經查明，發行人於2022年年末、2023年年末及2024年均存在債務逾期事項，且截至2022年年末、2023年年末的逾期金額均已達到臨時訊息披露標準，及2024年1月至6月期間、2024年7月至12月期間新增逾期金額亦已達到臨時訊息披露標準，但發行人未及時就相關事項披露臨時報告。

責任人方面，汪孟德作為發行人時任董事長、總經理，程軼、高曦作為時任訊息披露事務負責人，程軼、韓耀林作為時任財務負責人，未勤勉盡責，未能保證發行人及時履行訊息披露義務，對任期內發行人違規行為負有責任。

鑒於上述違規事實和情節，經上海證券交易所紀律處分委員會審核通過，對融創房地產集團有限公司及時任董事長、總經理汪孟德，時任財務負責人、訊息披露事務負責人程軼，時任財務負責人韓耀林，時任訊息披露事務負責人高曦予以通報批評。對於上述紀律處分，上海證券交易所將通報中國證監會，並記入誠信檔案。

目前境內債重組方面，據融創中國披露的最新情況，截至2025年12月31日，集團已註銷合計金額約106億元的境內債券，剩餘金額約48億元的債券已展期至2034年6月。