向陸客喊話！反送中九龍大遊行「優雅包圍」高鐵西九站

▲ 九龍大遊行。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

由香港「反送中」民眾發起的「九龍大遊行」7日登場，參與民眾於下午3點半左右提早由起點尖沙咀梳士巴利花園出發，經過約45分鐘，抵達終點西九高鐵站。在出發前，現場眾人先在主辦方的邀請下，為身亡示威者默哀，全程未發生大規模衝突事件。

綜合港媒報導，在當天下午3點左右，開始陸續有參與的民眾於起點集合，民眾大多身穿黑色衣服。到了3點30分左右，主辦單位宣佈活動提前開始，發起人之一劉穎匡呼籲市民「以優雅的方式」包圍高鐵西九站。

▲ 九龍大遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

遊行於月3點35分正式開始，沿途陸續有民眾參與進隊伍，高舉「香港撐住」等標語，並高呼「沒有暴動、只有暴政」、「徹底撤回逃犯條例」、「立即實行雙普選」等口號。隊伍經過中港城時，有香港市民遇見大陸旅客，以普通話大叫，「一起來。」

遊行排頭在下午4點13分左右，抵達西九高鐵站，起點還有許多民眾沒有出發。劉穎匡表示，參與遊行的民眾可以自行解散。現場除了傳出有民眾不滿警察未出示委任證而發生口角外，沒有爆發激烈衝突。

這場活動期望向大陸遊客宣傳其理念，當天下午兩點左右，陸續有民眾在尖沙咀梳士巴利花園附近集結，現場也加強警力，並撿走遊行路線途經的工地的磚頭、木板等物品並運走。於此之前，警方已經在當天凌晨時分於西九龍站設置維安護欄，港鐵也關閉站內部份出入口。

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