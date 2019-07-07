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不斷更新／九龍大遊行抵終點　發起人：民眾可自行解散

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▲▼ 七七遊行,九龍大遊行,反送中。（圖／路透）

▲九龍大遊行。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」民眾於7日下午舉行九龍區大遊行，期望向大陸遊客宣傳其理念，當天下午兩點左右，陸續有民眾在尖沙咀梳士巴利花園附近集結，現場也加強警力，並撿走遊行路線途經工地的磚頭、木板等物品並運走。於此之前，警方已經在當天凌晨時分於西九龍站設置維安護欄，港鐵也關閉站內部份出入口。

16:57

遊行排頭到達終點約半小時，現場人群持續聚集，警方和主辦方不斷呼籲遊行人士離開，劉穎匡表示，我們戰場根本不在這裡，警察慢慢等吧。」

16:37

約10名警員帶著長盾牌，從西九站大堂進入封鎖範圍內。

16:20

遊行現場有民眾不滿警察未出示委任證而發生口角。

16:16

遊行發起人劉穎匡表示，參與遊行的民眾可以自行解散。

16:15

遊行起點尖沙咀梳士巴利花園尚有大批民眾在等待出發，警方呼籲可由海防道進入九龍公園。

16:13

隊伍抵達終點西九高鐵站，遊行全程用時約45分鐘。

16:09

遊行民眾抵達中港城外，隊伍前排已過戲曲中心，高呼「香港警察、知法犯法」和「香港人加油」等口號。

▲▼ 九龍大遊行,反送中。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

▲ 九龍大遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

15:58

參與民眾的數量不斷增加，前往梳士巴利花園的市民，已經排到彌敦道。

15:53

遊行隊伍進入九龍公園徑，警方封彌敦道兩道行車線。現場民眾高呼「徹底撤回逃犯條例」、「立即實行雙普選」等口號。

15:40

陸續有民眾參與遊行隊伍，現場民眾高呼「沒有暴動、只有暴政」

15:35

大會宣佈提早出發，大批黑衣民眾在現場集結。

▲▼ 七七遊行,反送中,九龍大遊行。（圖／美聯社）

▲ 九龍大遊行。（圖／美聯社）

15:30

活動正式開始，發起人之一劉穎匡呼籲市民以優雅的方式包圍高鐵西九站，主辦方並邀請參與的民眾為身亡示威者默哀一分鐘。

15:23

主辦單位宣佈，由於參與活動的人數眾多，可能將提早出發。

15:00

遊行起點附近的星光大道和文化中心一帶，也開始有民眾陸續聚集，初步估計大約有1000人。

14:43

尖沙咀梳士巴利花園附近有約500人集結，警方加強戒備，並檢走遊行路線途經工地上的磚頭與木板等物品。

ET快訊
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關鍵字：反送中,逃犯條例,香港反送中,胡錫進,粵港澳要聞,九龍大遊行

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