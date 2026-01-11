香港政府加大工程投入　本年度資本帳目仍赤字

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新一份財政預算案將於下月25日發表，財政司司長陳茂波在網誌上提到，雖然由於印花稅在內的整體收入增加，讓政府的經營帳目可提前恢復盈餘，但隨著政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。

陳茂波表示，疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展，就以金融業為例，佔香港本地生產總值26%，是其中一個佔比較大的產業，去年金融市場表現亮眼，為相關行業帶來了更大的市場需求及正向預期。

陳茂波說，佔本地生產總值15%的貿易行業，在去年亦因出口強勁，為整體經濟提供了支持。盛事活動吸引了更多旅客訪港，也為市面增添良好氣氛。

不過，他也坦言，國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚，「世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，我們必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。」

陳茂波指出，過去幾十年，香港經濟一再轉型，國家的改革開放、企業和市民的靈活應變、努力創新和不斷嘗試，造就了持續不斷的發展，「國家一直以來的堅實支持、內地經濟的穩步發展，更是我們最堅實的後盾。」

陳茂波說，今年是國家「十五五規劃」開局之年，國家繼續堅持高水平雙向開放，推動高水平科技自立自強，推進科技創新與產業創新深度融合等，都為作為國際金融、貿易、航運、創科中心的香港，帶來新的機遇，「傳統優勢產業既要推動『質』的有效提升，新興產業更要追求『量』的快速增長，讓香港的經濟發展提速添力、穩步向前。」

陳茂波提到，政府也需要繼續謹慎管理公共財政，去年，提出了加強版的財政整合計劃，在管控開支增幅上，取得一定效果；同時，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府的經營帳目可提前恢復盈餘

但陳茂波也坦言，政府整體的開支仍然上升，教育、醫療及社會福利三個範疇的開支佔政府開支接近60%；隨著政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。

陳茂波說，政府會借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展，「目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，在國際上仍處於非常健康水平。」