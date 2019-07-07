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談長榮空服罷工落幕關鍵　學者：不應把不特定第三方捲入

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▲▼長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前持續拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

▲盧衍良認為，罷工的8大訴求不斷受到質疑，工會端的說詞也一改再改。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

長榮空服員昨（6日）宣布結束長達17天的罷工。開南大學空運管理學系副教授盧衍良認為，8大訴求在罷工前到罷工後，不斷的受到質疑加上變動因素，都加速了罷工落幕的關鍵。另外，盧衍良強調，罷工預告期有其必要性，以10-14天以上較合宜，不應把不特定第三方捲入。

盧衍良表示，自6月20日以後，罷工的8大訴求不斷受到質疑，工會端的說詞也一改再改，甚至日支費部分的計算不僅錯用法規也算錯數字，這些情況讓外界看在眼裡，自然漸漸得不到多數人支持。再加上因為訴求變動，以及勞工董事是否可以成為訴求，在罷工合法性上也受到各界質疑。這幾項因素都促使罷工加速落幕。

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▲長榮空服員罷工事件，在桃園市長鄭文燦首度出面協商後，於市府正式簽訂團體協約。（圖／市政府提供）

▲盧衍良說，罷工預告期存在與否並不會改變資方損失的規模。（圖／市政府提供）

對於罷工預告期要不要有？盧衍良認為，一旦罷工啟動，對資方都會造成傷害，罷工預告期存在與否並不會改變資方損失的規模，但卻會影響旅客端應變的時間空間。因此，勞資爭議應該回歸勞資雙方解決，不應把不特定第三方捲入，罷工預告期有其必要性，參考國外做法以及本次罷工實際現場觀察，10-14天以上較合宜，必須事前告知明確日期與影響航班。

另外，外界部分聲音指出，工會8大訴求，跟罷工前的勞資協商差不了多少，不罷工這些事情也能解決。盧衍良指出，早在罷工前的多次協商過程中，長榮航空就提出相關對案，包括飛安服勤獎金等事項，而工會端對於8大訴求的論述卻僅止於空有標題卻沒有說明的狀態，這些都有歷史紀錄可查。

▲▼長榮罷工,空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

▲盧衍良指出，勞資爭議應回歸勞資雙方解決，不應把不特定第三方捲入。（圖／記者李毓康攝）

盧衍良說，以昨天所簽的團體協約總體內容，事實上除若干宣示性條款以及部分管理模式調整外，與罷工前的差異不大，甚至參與罷工後的實質獲益條件可能更差，究竟為何在6月20日當天的協商直播，僅因工會對於日支費的說法毫無準備，便逕行突襲罷工，影響社會甚鉅，令人不解。

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關鍵字：長榮航空,空服員,勞資,罷工,盧衍良,預告期,協商,8大訴求

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