長榮罷工落幕跟星宇航空將開航有關？　張國煒：不會趁人之危

▲星宇航空董事長張國煒說，星宇不會趁人之危去拿航權，強調有自己的格調。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資雙方在7日簽定團體協約後，空服員即將在9日正式結束罷工行動，外界認為這場漫長罷工能加速落幕，其中一項關鍵就是跟星宇航空即將開航有關。不過，星宇航空董事長張國煒則在臉書發文說，星宇不會趁人之危去拿什麼航權，作業辦法也不是這樣玩的，所以不用蝦（瞎）起哄哦，我們有我們自己的格調的。

請繼續往下閱讀...

▲針對長榮罷工事件，星宇航空董事長張國煒在臉書發文。（圖／翻攝自張國煒臉書）

在長榮航空勞資協商卡關期間，交通部長林佳龍對話放話表示，長榮罷工已經影響一般旅客及公眾利益，未來將針對航線、航權進行檢討。在此同時，星宇航空未來航線籌備進度也恰巧曝光，外界認為在這雙重影響下，促進勞資加速談判，讓罷工得以落幕。

不過，長榮航空星宇航空董事長張國煒在私人臉書發文指出，如果星宇的存在真的像媒體講的可以讓勞資雙方結束這場荒腔走板的罷工，那真的是星宇對社會的第一件貢獻，可是我是高度懷疑中。

張國煒表示，運輸業不論是勞資都對社會是有很大的責任的，尤其是四面臨海的台灣，無論如何還是趕快落幕吧，大家期待著。他也附註說明，星宇也不會趁人之危去拿什麼航權啦，作業辦法也不是這樣玩的，所以不用蝦（瞎）起哄哦，我們有我們自己的格調的，還是希望大家平安，社會穩定，大家加油。

▲星宇航空2020年1月開航，初期以日本、泰國、越南等熱門航線為主。（圖／星宇航空提供）

星宇航空預計2020年1月開航，近期陸續取得11條定期航線、2條定期包機「航線籌備」，目前已獲交通部核准。星宇航空公關長聶國維表示，目前都是按照計畫走，初期以經營日本、泰國、越南等熱門航線為主，泰越航線是希望2020年能開闢美國航線，先將東南亞當成短期客人的腹地。

針對星宇航空申請客運航線籌備進度部分，民航局說明，日本部分，星宇申請營運桃園-沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、涵館、名古屋、成田等8條客運定期航線，以及部長特別重視的台中國際航線，包括台中-成田、台中-大阪2條定期包機航線，交通部已於5月15日核定。

另外，泰國及越南部分，星宇申請營運桃園-曼谷、清邁、普吉島等3條客運定期航線，交通部已於6月13日核定；越南則是申請營運台越客運定期航線（包括桃機與台中），目前在交通部內簽辦中。

其他人還看了....

長榮罷工結束！「團協完整版內容曝光」明年1月起才發飛安獎金

長榮罷工落幕今起3天發還三寶！現場剩最後一輪排班會員

長榮罷工17天終於落幕！「罷工預告期、0508」工會怎麼說？

長榮空服罷工落幕 學者贊成罷工預告期勿影響飛安與旅客權利