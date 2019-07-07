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影／長榮罷工結束！「團協完整版內容曝光」明年1月起才發飛安獎金

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▲▼長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮空服員罷工終於在昨（6日）落幕，桃職工會宣布從今（7日）起至9日晚上12時前返還2060份三寶，目前會員正排隊領取三寶，也宣告罷工正式結束，從雙方簽訂的完整版團體協約文字內容中，發現工會爭取到的飛安服勤獎金，將於明年1月起才實施。

▲長榮航空總經理孫嘉明強調，罷工17天虧損約27億元，會盡量追回營收。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲長榮航空總經理孫嘉明強調，罷工17天虧損約27億元，會盡量追回營收。（圖／記者沈繼昌攝）

完整文字內容如下：

一、和平協議

(一)甲方對乙方及其會員就本次爭議行為，對甲方所為符合法律所定爭議行為之言行，甲方予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對乙方及其會員有違反前述法令之行為。

(二)乙方同意國內航線不得罷工。

(三)乙方承諾自本協約簽訂之日起三年內(108年7月6日起至111年7月5日止)不得發動任何爭議行為。但針對甲方於本協約簽訂日後之行為，經中央主管機關裁決認定違反工會法第35條、團體協約法第6條第1項規定者，不在此限。

(四)針對「機上服務流程未變更之前提下，減派組員政策」與「外站班型曆日或經常性過夜班型休時少於現狀」之議題，甲方同意與乙方協商之。

二、飛安服勤獎金

除「長榮機隊國內航班、立榮機隊國際/國內航班」外，自109年1月1日起，對於依公司排定班表值勤(OPR)之客艙組員，核予來回一趟次飛安服勤獎金。來回航程中有一趟非值勤(PNC)航段，則該來回航班之飛安服勤獎金折半發給：

(一)短班(含過夜班)一越來回核予新台幣300元整。

(二)越洋航線一趟來回核于新台幣500元整。

長榮機隊國內航班，以及立榮機隊國際/國內航班之飛安服勤獎金，公司會同步考量機隊航線屬性、服務流程及排班特性等因素，以公平合理原則另行制定相符的飛安服勤獎金，實施日期比照長榮機隊。

三、航班優化方案

雙方同意自本協約簽訂日起，實施下列航班優化方案：

(一)BR198、BR184桃園-東京航線，10月~3月(共計6個月)改為過夜班。

(二)BR108高雄-東京航線，10月~3月(共計6個月)改為過夜班。

四、會務假協議

甲方同意簽定本協約日起，給予乙方長榮分會理監事(依實際人數為主，但不逾13名)，每年共25天會務假(不足一年依比例給予)。乙方召開會員代表大會(每年五次以內)時，甲方於人力許可之情形下，將協助調整會員代表之班表。乙方同意理監事會務假及會員代表班表調整之申請，應至遲於事實發生日之前一個月15號前，以書面行文甲方。

五、勞資交流互動

(一)自108年10月1日起，甲方每月定期與乙方長榮分會理監事或會員代表舉行勞資協商會議。

(二)乙方長榮分會理監事或會員代表(不逾5人)每季固定與董事長或總經理會面晤談。

(三)雙方每半年溝通服務流程、班表規劃與工會宣傳方式。

(四)雙方同意上開代表出席前揭會議時，會務假之核給併入前條會務假總天數計算。

六、人評會程序事項

(一)自109年1月1日起甲方人評會具發言權及表決權之人評委員，增加一席空服教官代表，由全體客艙組員共同選任五名教官輪流擔任。甲方如對客艙組員召開人評會議時，受評當事人可自行邀請一位具甲方在職客艙组員陪同參加人評會議，但該陪同人員不具發言權及表決權。

(二)針對五名教官選任程序，甲方會以公開透明之方式為之，並徵詢複數工會之意見。

另針對27位空服員曠職懲處案，則暫以空班取代曠職 成立調查委員會；至於0508公告，罷工期間出勤員工，下週一起即可申請員工優待機票，罷工結束後兩個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票，參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航（非長榮及立榮）之優待機票使用。

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