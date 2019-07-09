台南芒果季採購人潮眾多　玉井分局加強例假日交通疏導

▲台南玉井分局運用空拍機，以科技執法方式，適時掌握立體交通路況動態。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井區是「芒果的故鄉」，夏季正逢芒果採收季節，台南市警玉井分局，針對今年芒果產季期間編排交通疏導勤務，維持行車順暢，預防交通事故發生，提升為民服務效能。

玉井分局分局長楊青垂表示，夏季正逢芒果採收季節，中正路、中華路周邊芒果冰店及其他芒果相關產品商店林立，6月至8月芒果盛產期間皆湧入大量遊客，易發生民眾違規停車、交通秩序紊亂現象。為維護玉井區老街商圈、百年廟宇北極殿、噍吧哖紀念館等觀光旅遊景點道路交通順暢，並顧及市民、所有用路人行的權益，玉井分局於此期間，規劃編排玉井區芒果產季期間例假日交通疏導警力，執行交通指揮疏導及全面加強違規停車告發取締，兼顧該地區防竊、預防交通事故發生及為民服務之功能，周延大眾行的安全及市民公共利益。





交通局針對今年芒果季交通問題，於6月21日主動召集玉井區公所及玉井分局現地會勘，聽取在地玉井里民之意見，已製作臨時指示牌提供旅客行車路線參考。由於玉井老街道路狹小停車空間有限，玉井分局已規劃交通疏導計畫，在易造成壅塞街道路口派員實施交通管制，建議遊客多利用公車搭乘或將車輛停放離老街較遠處，再步行前往。



檢討今年芒果季交通路況，轄區各路段車流順暢，但週末兩日玉井老街及青果市場較易發生壅塞情形。玉井分局長楊青垂表示，基於維護交通及治安立場，會妥善運用警友會捐贈之空拍機，以科技執法方式，適時掌握立體交通路況動態，經由路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時，立即指揮線上人員前往處理。他呼籲民眾遵守行車秩序，勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失。