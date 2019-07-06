女輪班領30K「靠刷卡吃三餐」　網怒了…他曝領27K存5000元神招！

▲原PO刷卡喝飲料，花了不少錢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

生活中的小花費，一個月加總很驚人！一名女網友外出打拚，每月賺3萬元卻慘當月光族，她扣完房租、學貸、信用卡費、孝親費等，只剩下5000元過活。沒想到該文章慘被網友打臉，有人揪出禍首就是亂刷卡，自曝領27K，每個月還可存5000元！

「每個月3萬塊薪水如何運用？」一名女網友在PTT「WomenTalk版」怨嘆，自己月薪3萬元，5日薪水一入帳就要準備吃土，包括需繳房租7000元、學貸3700元、孝親費5000元、電話費700元，其中支出比重佔最大的是，信用卡費8000元，總花費24400元，「每個月都是5千多塊撐一個月！」

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原PO表示，因租屋處沒有廚房，洗手台也很小，無法自己烹煮，三餐都當外食族，為了省錢，她哀號，「已經絞盡腦汁想增加收入，把不用的舊手機、衣服都拿去賣，家裡可以賣掉的應該都賣完了。」面對這一份死薪水，假日幾乎要輪班，難以打工兼差，她無奈詢問，「請問版上領兩、三萬塊薪水的各位都是如何存活的呢？」並在留言串分享信用卡費明細，大批網友看完後，終於秒懂原PO當月光族的真相。

▲網友建議別喝飲料了！（示意圖／記者謝承恩攝）

可見原PO在飲食方面上，需要大大檢討，也坦承「我在飲料上的確花了太多錢！」專業網友回應「減少外食，早餐買土司跟果醬自己弄，然後不要喝飲料，其實很多小開銷省下來很可觀」、「刷卡房租佔一半，這樣根本沒討論空間」、「減少聚餐次數吧」、「改掉用信用卡吃飯的習慣吧！能刷卡的餐廳一般比較貴，你需要打破這個惡性循環，以現金吃飯為主」、「如果真的無法節流，可以開源（換工作）」、「你這個月的要給銀行賺399元利息，如果每個月都繳，累積下來」、「真的不要刷了，滾循環利息，這利息都可以好幾餐了，飲料不喝」。

另有網友分享省錢撇步，「我是月薪至少你三倍，我手機費才350，從不刷卡」、「我3萬，房貸2萬2還不是可以活」、「真的要省錢，喝水最實在」、「換工作離家近的，住家裡直接省7000」、「我薪水多妳兩萬，不喝手搖超商飲料，只喝大罐牛奶或豆漿，手機月租才49元，網路流量用完剛好可以戒掉用一直手機的習慣，三餐自己煮，早餐自己沖大燕麥片成本不到十元，妳自己不知道問題在哪？」、「記帳，看到花很多錢才會克制自己的慾望」、「我剛到台北工作時只有2萬7，每個月要還6000貸款，房租6700，雅房有廚房，每週加班兩天吃公司便當，我每個月還有剩5000」。

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