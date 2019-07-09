他掃倉庫意外翻出老婆「藍色聚寶盆」：該充公嗎？　結局暖爆

▲丈夫打掃倉庫時，意外發現私房錢藏在廢棄電鍋中。（圖／原PO授權使用）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友在清掃自家倉庫時，發現已經廢棄的電鍋內，居然放有好幾張千元大鈔。不過經記者詢問得知，原PO並沒有移動那筆錢財；雖不知確切金額為多少，但原PO目測約有5至6萬元不等，他也在文中霸氣表示「老婆會藏私房錢我欣賞」，事後也表現出對妻子的信任及認同。

這位男網友在《爆廢公社》貼出照片，並在文中表示，「無意間在廢棄電戈（電鍋）發現私房錢…..是否應該充公？！」只見照片中有好幾張「小朋友」躺在廢棄電鍋中，但原PO並無細算究竟有幾張千元鈔票，只目測推估約有5至6萬元在內。而他發現這筆錢以後則是立刻歸位，不打算移動或另作花用。

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網友看到照片後則逗趣地表示，「藏這裡真的厲害」、「老公補到整數，生活過得更舒適」、「偷抽個一兩張應該不會被發現吧」、「有多少就補成兩倍，她會以為那是聚寶盆」、「充公的話日子會難過了」、「一個禮拜摸一張，慢慢摸走」、「就說整理倉庫把電鍋丟掉了，看她反應如何」。

經《ETtoday新聞雲》採訪，這名男網友表示「夫妻就是互相信任就好」，同時也提到因為自己當「兄弟」，金援並不穩定，所以妻子藏私房錢也是「懂得保護自己」的行為；他認為人應該活在當下，展現出對妻子的信任以及兩人的好感情，令人為之動容。