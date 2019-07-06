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罕見「鳳凰」飛躍屋簷照瘋傳　網驚：真的是神獸！

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國際中心／綜合報導

傳說中的「鳳凰」是一種祥瑞之鳥，是天下太平的象徵。日本一名網友近日在寺廟附近，捕捉到一幕超級罕見的畫面，畫面中一隻有著五彩羽毛的「鳳凰」竟在天空中翱翔，不少網友看了照片後都驚呆了。

這組照片是由網友「yasunosukegram」在2日分享至Twitter，他表示，自己於茨城縣的著名觀光景點，同時也是供奉「雨引觀音」的雨引山樂法寺附近，拍下了這個珍貴的畫面。照片中可以看到，這隻「鳳凰」站在寺廟的屋頂上俯瞰下方，隨後便拖著自己長長的尾羽，正氣凜然地一躍而下。照片曝光後引來7萬多名網友分享，大家都相當好奇這隻「神獸」倒底是何方神聖。

據了解，日本茨城縣雨引山樂法寺，是當地知名的觀光景點之一，這間寺廟還有另一個特色，就是裡面常常會有許多孔雀漫步的身影，不少遊客都為了觀賞孔雀到此一遊。然而，該網友所拍下的「鳳凰翱翔照」主角其實應該就是孔雀，只是剛好照片中比大家一般常見的孔雀還要來得霸氣、驚艷。

孔雀在文學作品或神話等等紀載當中，經常被稱為是「鳳凰」的化身，很多人都以為孔雀不會飛，其實孔雀和大多數的鳥類一樣有飛行能力，而且孔雀飛翔時的姿態相當優雅、莊嚴，擁有傳說中「鳳凰」的神韻，但因為孔雀是留鳥，而且生活的森林也較無空間展翅飛翔，所以很難可以看見其飛翔的身影。

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關鍵字：yasunosukegram,鳳凰,孔雀,日本,日韓要聞

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