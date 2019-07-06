快訊／賣韓粉「煎餅1千元」被鬧場　甜品店3點聲明回敬：堅決罷免韓國瑜

▲賣韓粉「煎餅1千元」被鬧場，甜品店3點聲明回敬：「我們的立場很清楚，我們支持罷免。』（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄觀光，但高雄有商家「不想賺韓粉財」發起抵制，其中有一間知名香蕉煎餅店「廣德家」就發布聲明，針對韓粉將原價70元的香蕉煎餅，推出發大財特價一份1千元，結果就有韓粉不滿衝入店內飆罵咆哮。對此，廣德家6日晚間就發出3點聲明強調「我們立場就是支持罷免。」

廣德家6日晚間在臉書發文寫下3點聲明，內容顯示「我們接受了多家媒體的採訪，我們的立場很清楚，就是『1.我們支持罷免』、『2.我們不消費國旗』、『3.我們希望生意是長長久久的而不是用快閃的方式消費高雄』。」

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廣德家表示，他們都愛著高雄這一塊土地，希望高雄可以有更好的發展，「今天的免費香蕉煎餅發的值得，喚醒大家一起努力讓高雄更好。」

▲廣德家6日晚間在臉書發出3點聲明。（圖／翻攝自廣德家臉書）

其實廣德家老闆5日就在臉書表示，為了感謝韓粉、感謝高雄觀光局邀請，希望全大高雄店家響應高雄觀光日，因此他決定「7月6、7日舉凡穿國旗裝、國旗配飾等衣服飾品，只要有中華民國國旗，「香蕉煎餅原價70 元，韓粉發大財特價1000元」慶祝高雄發大財。

此外，老闆也堅持自己罷免韓國瑜的立場說，「另外還有抵制罷免專案，只要手持剛寫好的罷免書，或有照片佐證之罷免書到本店」，兩日內都可以享有免費領取香蕉煎餅1份的福利，「不免廢（編按：諧音哏，免費）那就讓我發大財。」

▲一名短髮女子6日闖入店內咆哮。（圖／東森新聞）

其實廣德家的反韓行動，也引發韓粉相當不滿，一名短髮女子6日就穿著「翻轉高雄瑜起來」到店咆哮，飆罵店家及反韓顧客「水溝都在清、下水道都在清，你們憑什麼罷免韓國瑜」、「以前陳菊在做什麼，你們懂什麼」等語，最後離開之前更對眾人爆出口，場面相當失控。

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