烏龍簡訊讓台南「開山里」登熱搜　黃偉哲順勢介紹美食

▲台南市長黃偉哲，在臉書PO文介紹中西區開山里的好吃甜食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於疾管署一則台南市「開山里」登革熱防疫簡訊搞烏龍，原本只要通知台南中西區開山里民，變成通知全國，讓「開山里」意外變成網路火紅熱搜。台南市長黃偉哲索性在臉書表示，「那麼好吧，喜歡吃甜食的偉哲，就來分享這一帶的幾家甜食！」

黃偉哲臉書PO文介紹台南市中西區開山里附近甜食，「白甘餘」主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售的數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情。（開山路127巷45號）

▲由於疾管署一則台南市「開山里」登革熱防疫簡訊搞烏龍，讓「開山里」意外變成網路火紅熱搜。

「順天冰棒」，走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕等，還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好。（開山路151巷7之1號）。

「傑作銘菓」 又美麗又美味的日本和菓子，是一小口和菓子配一口茶要這樣細細品嘗的甜點。很適合用來送禮或當自己的下午茶。（府前路一段102號）

當然，鹹食也有很多，進福炒鱔魚專家、阿和肉臊食、魚湯有山記魚仔店、阿和肉燥飯、一派胡鹽臭豆腐……（寫不完，大家一起幫偉哲補上吧！）。

黃偉哲的PO文引起網友熱議，網友留言「尋線摸到白甘餘的FB去詢問優格，剛好可以支持一下我們台南自己在地的優質商家」、「市長加油謝謝你照顧所有台南市民」。