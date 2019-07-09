「師生戀？狼師？」　台南一名老師遭指控要女學生：脫光視訊

▲台南又發生社團老師性騷擾女學生，傳訊息要求「脫給他看」，教育局已展開調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南又傳狼師？！一名家長向學校舉發，指控社團老師在凌晨傳訊息給女兒，疑似要求視訊「脫衣給他看」，更傳猥瑣或男女調情話語，女兒疑遭該名老師誘騙墜入情網，事情揭露後一度歇斯底里心緒不穩，家長要求教育局應深入調查釐清，學校是否延遲通報或刻意隱匿，追究相關責任，給受害學生家長一個交代。

這位家長指出，他沒有購買手機給女兒，惟2019年年1月24日突然發現女兒有手機，女兒表示是用自己的錢買的，這位父親發現女兒神情緊張，要求女兒將手機給他看，竟發現女兒與該名社團老師的對話內容，當下十分震驚，詢問女兒後，才得知老師劣行。

家長說，從手機Line的對話中看到，老師傳給女學生：「我想快速放鬆」、「沒脫好等我喔」、「到被子裡去」、「脫好」、「再打開」、「躺平一下會慢慢鬆的」、「要給我看二十秒嗎」…等，極盡猥瑣內容或是男女調情的話語，女學生的父親看了幾乎快要崩潰了。

家長表示，女兒向他坦承，這位老師為了方便與她聯繫，因此申辦亞太電信的SIM卡給她使用，這樣的互動從國三就開始。家長說女兒對這名老師很有好感，甚至將該老師視為第2個父親般非常尊敬，因此當事情被揭發，女兒一度歇斯底里、心緒非常不穩定，也閉口不再談該老師的事，這讓家長十分憂心。

家長說他和妻子於2019年2月1日去找學校校長，舉發這位老師涉嫌誘拐、性騷擾他女兒，也詳述相關情節及提供Line對話紀錄資料予校長佐證，校長當場回應：「她知道，她會處理」。

家長指出，校長今年2月18日電話通知他至校長室，要求他配合說是是「今天」（2月18日）才讓學校知悉，學校今天就立刻通報；此外，校長及學務主任疑是見他保護女兒心切，竟當場要求他簽署「不同意調查聲明書」。

但對家長指控，該名校長否認所言，校長表示，校方從未主動聯繫女學生父親，而且2019年2月1日女學生父親只是就性平事件進行詢問，並未陳述任何事情。

對此，女學生家長打臉校長，他說1月31日已先去轄區派出所詢問，所長還致電教育局詢問，教育局當日已知悉有此事件，但學校卻遲未通報，疑因教育局詢問學校，校長才會於2月18日主動聯繫他，並要求他配合是2月18日校方才知悉。女學生父親質疑，該校長果知不知悉此事，為何在2月18日之前，學校就與該社團老師解除教學合作？

受害女學生家長，要求台南市教育局應儘速深入調查、釐清此事，查明學校是否延遲通報或刻意隱匿，追究其相關責任，並追查是否有其他受害學生，嚴懲「狼師」，給受害學生家長一個交代。

台南市政府教育局證實有此案，教育局是2月18日接獲學校通報，至於是否延遲跟隱匿需要調查，教育局會派員調查釐清；惟校方的相關調查尚未完成，會督請校方儘速完成調查的程序，進一步釐清查處。