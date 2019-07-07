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推特喊話是煙霧彈！　日媒曝：川普早在親筆信中提議DMZ會金正恩

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲ 川普隨金正恩踏上北韓領土後重回軍事分界線南側。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6月底出訪南韓，在非軍事區（DMZ）與北韓領導人金正恩突襲式會晤。外界多認為，此次會面是川普在推特上發出邀請後成事，但日本《朝日新聞》報導，川普早在此前寄出的親筆信中便提議在板門店會晤；這場會面是雙方事先計畫好的。

金正恩6月中旬無預警向川普發出親筆信，川普不久後也回信。《朝日新聞》5日援引未具名的美國及北韓外交官說法爆料，川普在信中提議於DMZ會晤，再由一名美國高層將其寄往平壤；平壤當局也同意，若願意進行會晤，會向美方發出「信號」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）6月透過聲明證實，川普的確致函金正恩。北韓官媒《朝中社》同月23日也報導，金正恩對信中內容相當滿意，「欣賞川普總統的政治評斷能力與非凡的勇氣。金正恩同志表示，他會認真考慮（信中）有趣的內容。」

板門店會晤前夕，川普出席日本大阪20國集團（G20）峰會期間於推特上表示，願意跨越軍事分界線，與金正恩會晤。而北韓外務省副相崔善姬則回應，這是「非常有趣的提議」。《朝日新聞》指出，崔善姬此言即是對美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）發出「可以開始籌備會晤」的信號，促成這場歷史性會晤。

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關鍵字：川普,金正恩,川金,日韓要聞,北美要聞

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