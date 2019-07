美國佛州購物中心氣爆21傷　殘骸「噴飛100公尺」：像在下碎塊雨

▲警消目前正在調查爆炸確切原因,現場發現瓦斯管線的殘骸。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國佛羅里達州(Florida)於當地時間6日下午發生瓦斯氣爆,地點位於種植園市(Plantation)一處購物中心,造成至少21人受傷。當地警消已封鎖購物中心周邊地區,針對該起爆炸及中午11點半的另一起爆炸進行調查;傷者也已經分別送往鄰近醫院。目睹爆炸發生的民眾形容現場就像在下一場充滿屋頂、牆和磚頭碎塊的雨。

綜合外電報導,發生在噴泉(The Fountains)購物中心的爆炸威力之猛烈,建築物殘骸噴飛到100碼(約91公尺)的街道外,包括戶外停車場及周邊地區都是殘磚破瓦。《邁阿密先驅報》(Miami Herald)指出,就連住在數英里之外的居民都能聽見爆炸巨響。

▲▼購物中心的牆壁、玻璃等建築殘骸被爆炸威力噴飛最遠將近100公尺。(圖/達志影像/美聯社)

種植園市消防與搜救部門在推特上證實,現場有多人受傷,但並未透露傷者的詳細情況;美國「ABC NEWS」報導,種植園市消防局局長戈登(Joel Gordon)表示,目前21人受傷,其中2名傷者較嚴重。警消在現場找到瓦斯管線碎片,但目前尚未正式確認爆炸發生原因是否因瓦斯外洩引起。另外,當地上午11時30分也有發生另一起爆炸,但事發原因仍在調查中。

目前已將14名傷者送往西區醫療中心(Westside Regional Medical Center),另外3名被送往種植園綜合醫院(Plantation General Hospital);布洛威德健康醫療中心(Broward Health Medical Cente)則指出,院方接受2名傷勢嚴重的民眾,其中一名正在創傷中心接受治療。

目睹爆炸發生的民眾維拉(Guillermo Villa)表示,他當時正好要過馬路幫自己的特斯拉電動車充電,爆炸就突然發生了,「我先看到閃光和一大坨煙雲,接著就看到一堆建築物殘骸從空中往我身邊掉下來。」他形容當時的情況,「我立刻躲到我的車子下面,當時有太多殘骸噴飛了,感覺就像在下雨,但下的是一堆屋頂、牆和磚塊的碎屑。」

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt