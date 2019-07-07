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大阪倉庫「爆炸陷火海」濃煙竄天　已知1死3重傷

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國際中心／綜合報導

日本大阪高槻市6日晚間一家廢棄物處理公司爆炸起火。根據日媒NHK最新消息，這起事件造成1人死亡、3人重傷，已知事故發生前，工人正在進行氣罐洩氣作業。當局現階段正在進行死者身分確認程序，並詳細調查火災發生原因。

這起爆炸事件發生於當地晚間8時10分左右，當地消防單位接獲多起「發出爆炸聲響」的通報，建物陷入一片火海，黑煙竄出。據瞭解，火勢在4小時之後才撲滅。

警消人員透露，相關人員在倉庫出入口附近發現遺體。此外，3名傷者分別是36歲公司職員、13歲中學生及一名50多歲的男子，目前正在醫院接受治療。

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關鍵字：爆炸,火災,日韓要聞

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