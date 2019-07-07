大阪倉庫「爆炸陷火海」濃煙竄天　已知1死3重傷

倉庫火災 １人死亡 スプレー缶のガス抜き中か 大阪 高槻 #nhk_news https://t.co/CrEMOSKnbn— NHKニュース (@nhk_news) July 6, 2019
國際中心／綜合報導
日本大阪高槻市6日晚間一家廢棄物處理公司爆炸起火。根據日媒NHK最新消息，這起事件造成1人死亡、3人重傷，已知事故發生前，工人正在進行氣罐洩氣作業。當局現階段正在進行死者身分確認程序，並詳細調查火災發生原因。
高槻市柱本で爆発！ pic.twitter.com/lcKI7aUjQK— Hollywood (@hollywood_LA) July 6, 2019
大阪府高槻市柱本の爆発— リトル 十三 (@madeinlittle13) July 6, 2019
地震かとビックリする程の衝撃・・・ pic.twitter.com/FLx4iNS85f
這起爆炸事件發生於當地晚間8時10分左右，當地消防單位接獲多起「發出爆炸聲響」的通報，建物陷入一片火海，黑煙竄出。據瞭解，火勢在4小時之後才撲滅。
高槻 柱本 火事— よょ子 (@yoyomasa89) July 6, 2019
寝屋川市まで爆発音すごかった pic.twitter.com/Ba7TaV2A8J
警消人員透露，相關人員在倉庫出入口附近發現遺體。此外，3名傷者分別是36歲公司職員、13歲中學生及一名50多歲的男子，目前正在醫院接受治療。
高槻の爆発。ちょうど新橋を走っていた時、目の前でシュルシュルと花火のようなものがたくさん上がり…ドン！！という音とともに爆発が起こりました。— PeemanChan (@ernmsakpm) July 6, 2019
まさかこんな火の手が上がるとは思わず…怖かった。ケガをされている方もおられるとか…心配です。 pic.twitter.com/p0GT6EUHmI
爆発直後#茨木 #茨木市 #高槻 #高槻市 #摂津 #摂津市 pic.twitter.com/1GctDXbNne— irohha (@iro_irohha) July 6, 2019