鏡頭前「泰國潛水抓巨蚌」　23歲韓星挖2顆爽喊：抓到了！…面臨5年徒刑

▲李烈英赴泰國錄節目，潛水抓巨蚌觸法恐被關5年。（組合圖／翻攝IG、節目影片截圖）



國際中心／綜合報導

南韓實境節目「叢林的法則」（Law of the Jungle），4月份到泰國南部董里府「昭邁海灘國家海洋公園」取景，23歲女星李烈音在鏡頭前潛水，抓回2顆瀕危物種巨蚌，引發爭議。泰國官員表示，李烈音的行為已經處法，最重可能面臨5年刑期。

法新社報導，這集節目已經於6月30日播出，李烈音潛水尋找巨蚌，隨後在珊瑚覆蓋的海床上撬起兩顆巨蚌，返回海面後興奮高喊「我抓到了！」不過，巨蚌已經被列為瀕危物種，依照泰國法令必須加以保護。

另據《清邁時報》報導，在下一集節目中，節目參賽者還在鏡頭前吃掉這些非法捕撈的保育類巨蚌。李烈音捕撈巨蚌的照片和影片在網路上瘋傳，讓泰國當局注意到其違法行為，依據泰國國家公園法可判處5年徒刑，或依野生動物保護法可判處4年，兩法都能併科2萬泰珠（約新台幣2萬259元）罰金。

昭邁海灘國家海洋公園（Hat Chao Mai National Park）負責人納隆（Narong Kongaid）表示，園方已經於3日正式對李烈音提出兩項指控，包括違反國家公園法和野生動物保護法。納隆提到，雖然節目製作公司已經致歉，但由於本案為刑事案件，因此無法撤回告訴；他補充說，就算李烈音已經離境，泰國警方仍會設法找到她。

「叢林的法則」節目5日發表聲明稱，對於不熟悉泰國野生動物保護法一事「深感抱歉」、「未來製作節目時，我們會更加謹慎。」李烈音曾於2016年出演「Monster」、2018年出演「操心」（My First Love）等南韓電視劇。