快訊／佛羅里達購物中心「瓦斯氣爆」　殘骸噴飛近百公尺…多人送醫！

▲佛州種植園市一間購物中心發生爆炸，附近街道已經被警方封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外媒報導

美國佛羅里達州種植園市（Plantation）一處購物中心，當地時間6日下午發生瓦斯氣爆，造成多人受傷送醫。當地警方目前已經封鎖購物中心周邊地區，呼籲民眾切勿接近，但詳細爆炸原因仍有待消防人員調查確認。

01：55更新：根據當地第十頻道新聞（ Local 10 News）報導，當局證實至少有20人受傷，其中2人傷勢嚴重。

爆炸發生在當地The Fountains購物中心從當地電視台空拍畫面可見，爆炸導致建築物殘骸噴飛到超過100碼（約91公尺）的街道外，足見其威力猛烈。《邁阿密先驅報》（Miami Herald）指出，就連住在數英里之外的居民都能聽見爆炸巨響。

種植園市消防與搜救部門在推特上證實，現場有多人受傷，但並未透露傷者的詳細情況。種植園市位於佛羅里達州南部，距離邁阿密市中心直線距離約40公里。