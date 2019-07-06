罷工17天虧損27億！長榮航空：盡量追回落後營收

▲長榮航空總經理孫嘉明強調，罷工17天虧損約27億元，會盡量追回營收。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長達17天的長榮空罷工6日終於落幕，勞資雙方已簽定團體協約。長榮航空總經理孫嘉明指出，期盼工會能提前完成發證，公司希望能在7月底、最晚8月初恢復所有航班正常營運，至於17天來虧損部分，都有在財報上公布，大約是27億元，長榮航空將繼續努力，利用剩下幾個月，盡量追回公司落後的營收。

勞資雙方6日下午在桃園市府召開的第三次勞資協商，會後雖然公布簽訂團體協約好消息，但媒體仍關心勞資雙方未公布訊息細節，包括簽訂和平協約雙方是否有所讓步等問題。

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▲與長榮簽訂團體協約，空服員工會向會員說明。（圖／記者蔡玟君攝）

孫嘉明表示，工會代表說需要3天時間來發還三證，但站在公司立場上是希望三證能快一點發還，讓航班盡早恢復正盛營運。他說，感謝罷工期間來上班的空服員與地勤、機師，事實上這段期間有不少離職員工回來幫忙，大家為了公司生存，辛苦度過罷工期，彼此都有很大的付出。

至於長榮航班公布到本月19日取消的航班，是否提前恢復營運？孫嘉明回應，公布取消航班以後，很多旅客已經陸續退票跟簽轉其他航空公司，空服員雖將陸續回來，但仍要看後續旅客訂位狀況，再做航班安排與確認，感謝這段時間社會大眾、所有旅客仍對長榮空服員非常支持，我們期許空服員儘速歸隊，公司會做好相關整頓，盡量把旅客爭取回來，讓航班恢復正常，希望利用剩下幾個月，盡量來追回落後的營收。

媒體詢問，今天能順利簽定團協，跟昨天5日交通部長林佳龍說要重新檢討航線與航權並無關係，剛剛勞動部許部長也提到，過去幾天透過勞動部協助，雙方律師、法務團隊，花了相當多時間針對整個團體協約架構再做了討論，雙方能夠放下歧見把距離拉近，事實上跟昨天交通部長講的沒有任何關係。

有媒體提問，旅行社透露因為簽轉、滯留當地，要求賠付金額，據說有到10億元這麼高嗎？

孫嘉明認為，這個部分因為公司有跟旅行業充分溝通，包括簽轉、補償的辦法都有，但目前詳細數字無法透露。

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