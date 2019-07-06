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快訊／長榮罷工第17天正式落幕　勞資雙方簽下團體協約

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記者沈繼昌／桃園報導

長榮罷工今天進入第17天，在交通部長林佳龍撂下考慮航線、航權進行檢討重話後，6日下午2時勞資雙方在桃園市府召開第三次勞資協商。經討論後，雙方簽下團體協約，等同宣告17天的罷工行動正式劃下句點，預計晚間6時許雙方出面一起宣布。

▲「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮罷工落幕。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

第三次協商會前，就有與會人士提到，勞資雙方律師已私下達成某些默契，才促成協商，另林佳龍5日撂下重新檢討長榮航線與航權等重話、勞動部協調以及總統蔡英文回應，讓資方同意儘速解決勞資爭議問題，才得以於4天後圓滿落幕。

長榮航空表示，預估航班將於7月底陸續恢復，完全恢復可能要到8月初，因考量到空服員拿回證件的情況，以及人力、機隊須重新調整，但會在短時間內恢復到罷工前的班表。

《長榮航空新聞稿》全文：

長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工） 於6日在勞動部許銘春部長、桃園市鄭文燦市長的見證下，雙方達成協議，並簽下團體協約，長榮航空表示，對於這次罷工所引起的社會紛擾及對大眾造成的不便，在此致上最深的歉意。

長榮航空以旅客權益為優先考量

本次的罷工事件中，長榮航空始終心繫所有旅客的權益。事實上，在桃空職工進行罷工投票時，即多次公開呼籲桃空職工，應以旅客為優先考量，勿輕易進行罷工。雖然最終桃空職工仍發動突襲式罷工，但長榮航空努力維持一定的運能，盡可能減低對廣大旅客造成衝擊，因為長榮航空深切體認，之所以能在競爭激烈的航空業屢次獲得國際肯定，靠的就是所有旅客的信任與支持，所以當罷工發生時，盡力維護旅客的權益是我們的優先考量。

此次罷工事件落幕後，長榮航空預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月也會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

呼籲政府正視外部工會問題

本次因桃產總旗下的桃空職工對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近三十萬旅客權益受損，長榮航空對此感到遺憾，雖然罷工已結束，但長榮航空在此必須對政府提出兩點呼籲：

（一）長榮航空認同交通部近期提出關於航空業設立罷工預告期的構想，我們希望政府相關單位與立法院能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。

（二）回顧過去三年間，由外部之職業工會所發動的航空業罷工已高達三次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，我們希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

感謝所有堅守崗位的員工

長榮航空誠摯地感謝本次罷工事件中始終堅守崗位，以行動默默支持公司的所有空、地勤及內勤員工。在這段期間，雖然工作負擔無比沈重，但大家仍咬牙緊撐，甚至有數位員工眷屬及已退休和離職的員工主動回來支援公司，有了這些員工，公司才能撐過這場風暴。

感謝對曾參與罷工但中途回家的空服員

對於曾參與罷工但中途回來支援的空服員，公司在此也表示感謝，相信這些空服員仍舊秉持對航空業的初衷而回到公司執勤，希望這些同仁未來繼續和公司一起努力，再次爭取旅客對長榮航空的信任，讓長榮航空更加茁壯。
長榮航空對各界的支持銘感於心

最後，長榮航空想對本次罷工期間，始終相信並支持長榮航空的社會大眾與各界再次表達感謝之意，同時也要對這段期間協助公司進行簽轉作業的航空同業及旅行業者表示深切的感激。

這次的罷工事件，對長榮航空確實造成不少損失，但我們相信，只要有社會大眾的肯定與支持，我們一定能在最短的時間內整頓、再出發，重新贏得各界對長榮航空的信賴，在未來的路上，我們也有信心能繼續成為可以讓國人感到榮耀的台灣之翼，希望國人也能持續給予長榮航空支持與鼓勵。

▲▼長榮罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼長榮罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼長榮罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮罷工落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空勞資第三次勞資協商，會前，工會理事廖以勤受訪時強調會把會員安全送回家。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空勞資第三次勞資協商，會前，工會理事廖以勤受訪時強調會把會員安全送回家。（圖／記者沈繼昌攝）

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