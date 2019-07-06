人夫愛拍「閨房秘樂片」！妻被側錄10年　怒控妨害秘密

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓人夫與妻結縭逾十年，但去年6月夫妻因細故爭執，人妻怒控丈夫自2009年起至2017年間長期偷拍2人魚水之歡影片，涉嫌妨害秘密；對此，羅則否認偷拍，辯稱每次歡愉前詢問拍攝，妻子都表示同意。檢警查出，人妻去年6月底提告，指控最後一次偷拍則在2017年12月，已逾6個月告訴期限，桃檢偵結予以不起訴處分。

檢警調查，羅姓夫妻結婚已逾10年，羅妻去年6月23日提告羅男涉嫌自2009年某月至2017年12月22日，每次行魚水之歡時，均以錄影機拍攝行房過程，涉及無故竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪嫌，且時間長達近10年，因此提告妨害秘密罪。

羅姓人夫偵訊時則矢口否認犯行，辯稱在拍攝行為前都經過妻子同意；檢警查出，羅妻知悉丈夫拍攝行房過程，最初曾制止而衍生口角，但後來就默許，警方在住處並未查扣拍攝影片、檔案等證據。

檢方認為，羅妻所控訴之內容，在提告之時即已逾6個月之告訴期間，在警方發動搜索時也未查獲相關影片檔案等證物，無證據證明羅男有竊錄與妨害秘密等情節，偵結予以不起訴處分。

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