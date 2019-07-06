長榮勞資最終團協內容曝光！越洋飛安獎金500、3年內不罷工

▲與長榮簽訂團體協約，空服員工會向會員說明。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮航空勞資雙方於今（6日）晚上簽訂團協，桃職工會於晚上19時返回南崁罷工現場，向空服員宣布最終團協簽訂內容並說明，同時宣布7月9日罷工正式結束。

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▲與長榮簽訂團體協約，現場歡聲雷動。（圖／記者蔡玟君攝）

此次團協內容包括航班優化，北京、東京等嚴重超時航線在指定月份需為過夜航班；飛安服勤獎金短班一趟來回300元、越洋航線一趟來回500元，人評會增加一席空服教官代表，由全體客艙組員共同選任5名教官輪流擔任等。

長榮勞資雙方團協最終簽訂內容

▲長榮簽訂團體協約，飛安服勤獎金內容。（圖／記者蔡玟君攝）

◆飛安服勤獎金

除「長榮機隊國內航班、立榮機隊國際／國內航班外，自109年1月1日起，對於依公司排定班表值勤（OPR）之客艙組員，核予來回一趟次飛安服勤獎金。

來回航程中有一趟非值勤（PNC）航段，則該來回航班之飛安服勤獎金折半發給：

1.短班（含過夜班）一趟來回核予新台幣300元整

2.越洋航線一趟來回核予新台幣500元整

長榮機隊國內航班以及立榮機隊國際／國內航班之飛安服勤獎金，公司會同步考量機隊航線屬性、服務、流程及排班特性等因素，以公平合理原則另行制定相符的飛安服勤獎金，實施日期比照長榮機隊。

▲長榮簽訂團體協約航班優化方案。（圖／記者蔡玟君攝）

◆航班優化方案

雙方同意自本協約簽訂日起，實施下列航班優化方案：

1.BR198、BR184桃園－東京航線，10月至3月共6個月改為過夜航班；BR108高雄－東京航線10月至3月共6個月改為過夜航班。

BR716桃園－北京航線6月至8月，B跑道歲休月份改為過夜航班。針對上述航線，若出現班號不同，但起降時間飛時條件相近者，比照辦理。

▲長榮簽訂團體協約人評會程序事項。（圖／記者蔡玟君攝）

◆人評會程序事項

1.自109年1月1日起，甲方（即長榮航空）人評會具發言權及表決權之人評委員，增加一席空服教官代表，由全體客艙組員共同選任5名教官輪流擔任。

甲方如對客艙組員召開人評會時,受評當事人可自行邀請一位具甲方在職客艙組員陪同參加會議，但該人員不具發言表決權。

2.針對五名教官選任程序，甲方會以公開透明方式為之，並徵詢複數工會意見。

▲長榮簽訂團體協約勞資交流互動事項。（圖／記者蔡玟君攝）

◆勞資交流互動

1.自108年10月1日起，甲方每月定期與乙方長榮分會理監事或會員代表舉行勞資協商會議。

2.乙方長榮分會理監事或會員代表（不逾5人），每季固定與董事長或總經理會面晤談。

3.雙方每半年溝通服務流程、班表規劃與工會宣傳方式。

4.雙方同意上開代表出席前揭會議時，會務假之核給併入前條會務假總天數計算。

▲長榮簽訂團體協約，和平協議內容。（圖／記者蔡玟君攝）

◆和平協議

1.甲方對乙方就本次爭議行為，符合法律者甲方予以尊重。遵循工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律。

2.乙方同意國內航線不罷工。

3.乙方承諾三年內不得發動爭議行為，但甲方經過中央主管機關裁定，違反工會法第35條團體協約法第六條第一項不在此限。