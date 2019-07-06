青春波麗士暑期夏令營　青少年體驗神探訓練

▲桃園市平鎮警分局「青春波麗士神探體驗營」，小朋友體驗手槍射擊訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局6日舉辦「青春波麗士神探體驗營」活動，近百位小朋友體驗模擬神槍手、柔道、擒拿、鑑識採集等多項活動，分局長黃炳訓指出，日前才發生鐵路警察為保護乘客與歹徒搏鬥，卻犧牲自己的案例，透過訓練讓青少年更能體認警察工作的繁重與危險，未來也會更懂法律與自我保護。

平鎮警分局結合108年暑期青少年安全宣導及保護措施計畫，特別規劃這項神探體驗營，今年參加青少年都穿上新式小小警察制服，參加鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用各項裝備操作、射擊體驗及酒駕路檢等體驗，了解警察平日工作與訓練過程。

▲平鎮警分局「青春波麗士神探體驗營」，小朋友體驗擒拿訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方安排專業鑑識人員打造模擬刑案現場，由專業鑑識人員講解警方採證科學儀器，也讓青少年親自參與採證，體驗讓證據會說話的科學辦案技巧，參與青少年直呼過癮；戰鬥體技操練是活動中的重頭戲，平鎮警分局戰技教官扮演歹徒，與參加青少年一對一互相攻防，教官將警方在值勤中有可能遇到的歹徒攻擊、擒拿等模式，利用體技與速度化解，傳授青少年朋友基本防身格鬥技巧，以期在遭遇歹徒攻擊時，能有初步防身能力。

▲桃園市平鎮警分局「青春波麗士神探體驗營」，近百位小朋友與分局長黃炳訓結訓大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝)

平鎮分局所還展出各式警用裝備與模擬酒駕攔檢的體驗，讓青少年大開眼界，青少年穿戴警用裝備執行攔檢勤務，模擬新款「酒後眼鏡」，體驗在頭暈目眩的情況下開車，是多麼可怕又危險的事情；射擊體驗是仿用警察最新配置PQP手槍，雖然是BB彈射擊，但發出槍聲與震撼力不輸真槍，讓青少年朋友驚呼連連，體驗持槍打擊犯罪的真實臨場感。

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