最快7月底恢復所有航班！長榮勞資和解　完整對話曝光

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空空服員罷工為時17天，勞資雙方6日下午2點在桃園市政府進行第三次協商，簽下團體協約，宣告罷工行動正式畫下句點。長榮航空總經理孫嘉明表示，目前的航班一路取消到7月19日，若工會發三證的時間能再提前，最快預估7月底就能恢復所有航班。

長榮勞資雙方簽下團體協約後，記者會對話全文如下：

記者：罷工17天終於結束，大家好奇現在可以達共識是在和平協議讓步嗎？罷工期間空服員最大收穫是什麼？

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工會常務理事李瀅：針對剛剛記者大哥的提問，先回答我們在所謂卡關的部分，其實最後爭議階段是在不秋後算帳以及和平義務部分，其實我一開始的感言就說過，這是為了保障台灣勞工在爭議部分的基本人權，工會即便在有限度的情況下答應了所謂的和平義務，但是工會同時也堅持了，例如說在罷工預告部分也遵法，等待國家法律訂了之後會來遵守，我們同時其實也期待新的勞資關係，工會依舊保持著監督、戰鬥這樣的路線去跟公司做對等的協商，因為不管是在勞資會議或人評會等等，其實我們的訴求就是能夠參與、知道公司的治理方針，能真正影響第一線員工的勞動條件。

李瀅：如果要問到這段期間的感言，其實就是我們從來沒有想過在17天過後，2300位會員還與我們站在一起，然後這就是真真正正，這比什麼台灣的工會普及率到底有多少，其實這是真正團結力量的展現。

▼桃園市空服員職業工會常務理事李瀅。（圖／記者湯興漢攝）



工會副秘書長周聖凱：其實工會也在這邊一併說明，我們剛剛在團體協約會議前有和資方談關於恢復期限的問題，工會在簽訂團體協約後，基本上就確定會結束罷工，因為我們有2000多名空服員已經奮戰了17天，她們非常地疲倦，發放三證的程序也需要時間，我們會在7月9日晚間2400的時候正式結束罷工，接下來的3天時間內，我們會用最快的速度發還護照、台胞證及員工證給全體參加罷工的空服員。

長榮總經理孫嘉明：有關剛剛您詢問的航班恢復狀況，在回答這個問題之前，我想要先謝謝在罷工期間，今天是第17天，工會也有說明還需要3天時間來發還三證，我們是希望說三證發還可以的話快一點，讓航班可以盡早恢復，在罷工期間，非常謝謝有來出勤的，不管是空勤、機師、包括空服員、包括所有地勤員工，事實上在這個期間我們很多離職員工也回來幫忙，我們都非常的感謝，他們為了公司的生存，為了要度過這次罷工期間的狀況，都有很大的付出，利用這個機會謝謝他們，有關航班恢復的部分，目前我們是取消到7月19日的航班，當然我們很高興今天團協可以簽下來，如果發證的時間可以再提前，我們是預估在7月底，最晚在8月初，我們可以把所有航班恢復正常營運。

▼長榮航空總經理孫嘉明表示，最快7月底能恢復所有航班。（圖／記者湯興漢攝）



記者：請教許部長3年來民航業有3次罷工了，看起來工會已經非常普遍，對於勞工罷工預告期部分有進度嗎？

勞動部長許銘春：這一次我想各界對罷工預告期的部分有很多的聲音，各界的意見我們都有聽到，其實我在這段期間除了一方面在處理勞資雙方爭議，如何來化解，我也交代同仁持續蒐集各方意見，我想這個部分在罷工告一段落後，我們會充分了解各界所提供的意見，包括交通部的意見，我們會來具體討論、凝聚共識，事實上，我們認為不只是罷工預告期，有關於罷工的其他相關議題，都應該在勞資爭議處理法全盤檢討，對未來勞資關係的爭議處理會有更好的依循。

記者：請問部長禮拜二來協商還很僵硬，這個中間的轉機到底在哪裡？誰在裡面穿針引線？

許銘春：不管是勞動部或桃園市政府，或者長榮公司，或工會，都是群體大家很努力，為化解爭議積極奔走，在最後這3天，利用3個晚上，由勞資雙方的代表跟律師先坐下來，把雙方歧見的部分，爭點部分先把對出來、核對出來，也跟勞資雙方保持聯繫溝通，最後終於能在今天坐上談判桌，是團隊的努力，當然我們做為leader的人也在裡面熱線聯絡，今天終於能讓整個事件落幕。

記者：請問一下具體讓步的部分，是3年內都不會再罷工了嗎？秋後算帳部分，包括年終獎金、調薪的部分，是資方或勞方讓步？

李瀅：在和平協議的部分，公會3年不罷工的狀況下是包含不秋後算帳條款，只要公司沒有違反協約的範圍，以及公司沒有出現打壓工會經裁決認定的狀況下，工會不會再發動罷工行為，但工會也保留如果公司打壓工會、秋後算帳的行為，和平協議就作廢。

李瀅：年終獎金跟調薪的部分 希望公司採一體適用、一視同仁的方式，公司在前段 對我們提出禁搭便車的訴求時，公司以基於飛安的理由沒有辦法答應，這部分也是我們雙方各退一步，公司也答應在後面勞資修復期會盡快恢復，不會有差別待遇。

記者：交通部長喊話，如果罷工不結束要檢討航權，因為有施壓才速速坐上談判桌嗎？

孫嘉明：今天能順利簽團協，跟昨天交通部長所說的沒有關係，剛剛部長也有提到，過去幾天透過勞動部協助，雙方的律師團隊、法務團隊，花了相當多的時間針對整個團體協約的架構再做了相當的討論，雙方也能夠放下歧見，把距離拉近，事實上跟昨天交通部長講的沒有任何關係。



▲桃園市空服員職業工會協副秘書長周聖凱。（圖／記者季相儒攝）



記者：有民眾好奇為什麼要到9日才能把三寶發放完，因為罷工已經結束，有機會盡速讓想拿的空服員拿到嗎？

周聖凱：關於這部分我簡單回覆一下，剛剛這3天的時間，剛剛我們有在勞資協商時跟資方共同約定這部分，這3天不只是發還三證時間，也包含空服員這17天參與罷工現場輪班，也出席記者會，包括昨天的苦行活動，需要恢復體力的時間才能服勤，這樣才能讓飛安有最大保障，我們剛剛也跟資方的代表們提到說，如果這些空服員有意願回去服勤的話，也可以讓提前領到三證的空服員回去服勤，但資方希望時間可以一致，這樣比較好安排班表跟穩定，所以我們後來勞資協商合意共同約定是三天。

記者：請問孫總，出勤員工福利在哪邊，後續會恢復嗎？

孫嘉明：有關在這段罷工期間正常出勤的員工會即刻恢復我們的員工福利機票辦法，從下禮拜一開始就能提出申請。

▼為時17天的長榮罷工正式落幕。（圖／記者沈繼昌攝）



記者：勞工3天以後就可以上班，但航班是宣布影響到19日，為什麼還要到七月底八月初才能恢復？長榮航空的虧損到底是多少？有什麼因應對策？



孫嘉明：我們航班目前是取消到19日，大家都知道我們取消航班以後，很多旅客已經做了退票跟簽轉動作，現在不是只有航班恢復，雖然空服員回來，因為還要看後續旅客訂位的狀況再做航班的安排。虧損每天都有在公開資訊觀測站有做公告，統計到昨天的數字。

記者：虧損有攤平計畫？

孫嘉明：期待空服員回來以後，全公司繼續努力，也趁這個機會謝謝我們這段期間的紛擾，社會大眾、所有旅客其實對我們長榮空服員非常支持，希望盡快空服員歸隊以後，做好相關整頓，盡量把旅客爭取回來，讓航班盡早恢復正常，希望利用剩下的幾個月，盡量來追我們落後的營收，這是我們會繼續努力的地方。

記者：旅行社有提到因為簽轉、滯留當地，要求賠付，金額大概多少？有到10億元這麼高嗎？

孫嘉明：這個部分因為我們有跟旅行業充分的溝通，包括簽轉、補償的辦法都有，目前詳細數字無法透露。長榮第三次勞資協商訪。