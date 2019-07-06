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罷工落幕！千名長榮空姐高舉手機燈海唱美麗島、搶蓋粉色手印章

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▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ 長榮罷工落幕，現場空姐搶蓋粉色手印章。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮航空空服員罷工為時17天，勞資雙方6日下午2點在桃園市政府進行第三次協商，簽下團體協約，宣告罷工行動正式畫下句點。桃職工會幹部們在今天晚上19點在罷工棚舉辦晚會，除說明最終團協內容，並發表17天走來的感言，現場更有千位空姐齊聚，高舉手機光海唱起美麗島，為這場台灣空運史上最長罷工行動留下回憶。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

桃職工會幹部在今天晚會與現場千名會員及家屬宣布最終團協內容，桃職工會理事廖以勤更感性表示，此次是因為有會員的支持，所以才能得到如此結果，更大喊要在3天後和大家一起回到天空，讓現場會員熱烈叫好，也有空姐感動落淚。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲千名空姐舉起手機燈海唱歌嗨翻現場。（圖／記者蔡玟君攝）

晚會現場除邀集此次罷工中提供各種協助的各界人士上台喊話，幹部更帶領空姐一起打開手機手電筒，在罷工棚內營造出美麗的手機星河，一起高唱美麗島等多首歌曲。為了紀念此次台灣空運史上最長罷工活動，以及背後留給台灣勞工的重大意義，幹部更準備粉色油漆，讓每一位會員的手掌染上粉色，並在掛了17天的黑色罷工布條下印下粉色手印章，為這場罷工留下紀念。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲罷工黑色布條印上滿滿粉色手印。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空空服員罷工為時17天，勞資雙方6日下午2點在桃園市政府進行第三次協商，簽下團體協約，宣告罷工行動正式畫下句點。長榮航空總經理孫嘉明表示，目前的航班一路取消到7月19日，若工會發三證的時間能再提前，最快預估7月底就能恢復所有航班。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,桃職工會

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