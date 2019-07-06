「海軍之花」解鎖深海溝！甜笑曝「我親妹入伍」...三姊妹全簽下去了

▲黃采潔被封為「海軍之花」。（圖／翻攝自Facebook／黃采潔）

記者周亭瑋／綜合報導

有「海軍之花」美稱的黃靜昀（改名黃采潔），為高雄海軍左營軍區左支部戰士隊行政一兵，前年因登上海軍《忠義報》版面，而爆紅吸粉。最近，她在臉書自爆，90年次的親妹也入伍了，更笑說她們家三姊妹正式成為「海軍三朵花」。

黃采潔笑容甜美、身材姣好，入營前就接觸外拍的她，面對鏡頭自然大方，2017年更登上海軍內部刊物《忠義報》的專欄，只見她身穿白色海軍制服，清純、活潑，又不失軍人儀態，讓廣大網友眼睛為之一亮，臉書也狂吸破萬人追蹤。

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▲完全不同的風格，超火辣。（圖／翻攝自Facebook／黃采潔）

日前，她在臉書po出限時動態截圖，上面寫道「今天我親妹入伍了~咱們三姊妹正式成為海軍三朵花。我好為他緊張，但他感覺很開心。」據悉，85年次的大姊黃若婕，任職於海軍技術學校；而87年次的她是在左支部；至於90年次的小妹黃妤舒，也於海軍新訓入伍。

▲小妹入伍了。（圖／翻攝自Facebook／黃采潔）

另外，黃采潔也經常在臉書、IG分享出遊照或自拍美照，有別於《忠義報》上的英姿颯爽，私底下的她有時還會秀出火辣身材，解鎖深溝雪乳後，一群老司機不禁笑喊，「簽下去簽下去簽下去。」

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▼黃采潔經常在社群網站分享生活照。（圖／翻攝自Facebook／黃采潔）