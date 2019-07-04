幫妹寄包裹！她貼496張郵票海「秒變台灣之光」民眾看傻　網笑：蓋郵戳會手廢

▲原PO郵票貼好貼滿！（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

大家寄信還會使用郵票嗎？一名女網友要替妹妹寄國際包裹，由於郵資超過3000元，妹妹鬼靈精，居然網購打折郵票，5元面額共31大張。原PO尷尬在郵局做手工「貼好貼滿」，讓一旁民眾看傻了。萬名網友則笑虧，「蓋郵戳的人會崩潰」。

這名女網友在臉書《爆怨公社》透露，妹妹長期住在南半球島國紐西蘭，近日想念家鄉味，要請原PO幫忙寄東西過去，從LINE對話可見，妹妹說「要寄來的鞋子，再幫我家一些零食、餅乾、泡麵」，但跨國郵資貴桑桑，妹妹靈機一動先在台灣網站上買打折郵票，不誇張，5元面額郵票31大張，細算共有496張郵票。

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▲郵票變成包裝紙，成了另類「台灣之光」！

原PO捧著包裹抵達郵局後，尷尬掏出496張郵票要寄件，行員老神在在表示，「郵票要全部貼在紙箱上面」，她聽從指示照做，成品超爆笑，「把紙箱貼好貼滿了…三個側面全貼滿」，由於包裹太醒目，過程中一堆人狂盯PO貼郵票。

文章掀起朝聖風潮，一秒戳中萬名網友笑點，紛紛笑炸「還好你妹不是買一元的郵票」、「郵務士沒有邊蓋章邊瞪你嗎？」、「想知道運費多少」、「貼的很整齊，至少不會太讓人焦慮」、「這是郵票裝置藝術吧！」、「也充當『包裝紙』的作用」、「我記得郵局人員可以直接印一張小貼紙上面有郵資耶」、「強迫症的人看到應該很崩潰，有空格，沒有同方向排列」、「好貴的包裝紙」、「讓外國人認識台灣郵票的美也很好啊」。

▲13公斤包裹寄紐西蘭，費用多達3640元！

原PO也哭笑不得回應，若妹妹買1元面額郵票，「我會叫她自己飛回來貼」，至於運費部分，「13公斤多，三千多（元）運費」。最後，有人則貼心分享「記得請他們蓋完要再貼膠帶喔，我曾經寄國際郵件，只黏白膠的郵票掉了被退回」。

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