不爽館長！55歲大叔叫戰拳擊「18秒把你打趴」　網起底暗黑史：別插隊

網搜小組／綜合報導

日前大陸拳王練喻軒向館長陳之漢撂話「3分鐘內沒被擊倒，你就贏了！」掀起兩岸粉絲們拿板凳等看好戲，怎料，台陸大戰還沒開打，又有硬漢發出戰帖，他是曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的健美國手林志成，他一臉自傲喊話「18秒把你打趴，不然我從今以後退出運動界！」

▲林志成喊話館長PK拳擊！（圖／記者傅誠攝）

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留著濃眉、身材魁武的林志成，現年55歲的他超過一半人生時間都花運動上，專攻健美、健力與格鬥，過去也替台灣爭光，奪下世界終極格鬥王6連霸、全國健美16連霸，全國健力10連霸，家裡擺放無數獎牌。

林志成看不慣館長直播滿嘴三字經，出言挑釁「向你成吉思汗館長，挑戰（拳擊）」，他甚至隔空叫囂「18秒把你打趴，不然我從今以後退出運動界！」言語中充滿殺氣，顯見林志成似乎有十足的把握。

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▲館長尚未對外回應此事！（圖／翻攝飆捍臉書）

據悉，林志成已自製一封挑戰書，親送位在林口的館長健身房，目前館長尚未對此回應。有網友也翻出林志成的暗黑歷史，2011年時，他與友人林健昌在中華民國健美協會泡茶，有2位年輕人闖入要勒住林健昌，他及時出手援救，導致雙方掛彩。

事後，2位年輕人反控傷害，林志成被台北地院判有期徒刑，為了抗議司法不公，他氣得持雙斧衝到司法院大樓，怒砍司法院金字銜牌十幾刀，最後吃上毀損公物罪，當時掀起一陣關注。

▲鄉民喊話，別插隊！（圖／翻攝PTT）