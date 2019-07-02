超凶小隻馬挺「白皙蜜桃臀」！　纖腰美腿嗨翻表特版

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 29 日 上午 5:06 張貼

國際中心／綜合報導

一名越南正妹日前因照片被分享至PTT，因從2016年後勤於健身，慢慢鍛鍊出勻稱又性感的好身材。從照片中可見她勤於健身後，緊實的肌肉線條、渾圓蜜桃臀與豐滿上圍，再加上一雙白皙美腿，讓不少網友暴動喊「好想去越南」。

Anh là cục sạc à ? Sao mỗi lần nhìn thấy anh thì em như tràn đầy năng lượng vậyInstagram: https://www.instagram.com/_trangthuy/ 由 Trang Thị Thuỳ Nguyễn 發佈於 2019年6月28日 星期五

Đời em chỉ có bị một thứ gạ gẫm Là nụ cười của anh thôi.Follow me: https://www.instagram.com/_trangthuy/ 由 Trang Thị Thuỳ Nguyễn 發佈於 2019年5月5日 星期日

這名小隻馬正妹名叫Nguyễn Thị Thuỳ Trang，現居越南河內，留著一頭及肩長髮，原先身材較瘦弱的她，自2016年後投入健身，養成規律運動的習慣，並配合重訓與飲食調整，將身材慢慢鍛鍊得「前凸後翹」，尤其是胸前與臀部肉眼可見地豐滿起來，成為了有著蜜桃臀與纖腰的運動正妹，配上她白皙膚色與性感雙唇相當甜美可人。

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 9 日 下午 10:57 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 上午 6:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 2 日 下午 8:00 張貼

Nguyễ也時常會分享自己的美照，或者是一些趣事，也不定時會開直播與粉絲互動，在臉書籍IG上分別擁有36萬、22萬追蹤數，可以說是小有名氣的網路紅人。

她的照片1日被分享到PTT表特版後，立刻引發網友騷動，紛紛留言狂推，「超正」、「想去越南了」、「胸可以練成這樣好猛」、「真理褲不錯」、「越南身材必推」、「超厲害」。

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 14 日 上午 4:40 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyễn Thị Thuỳ Trang（@_trangthuy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 5:01 張貼