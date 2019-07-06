　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

▲館長(右)等不到林志成(左)，生氣的直播開罵。。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢應戰雲林縣55歲前健美國手林志成，結果等不到人，讓館長氣得開直播罵「不要再滿嘴統一，丟光台灣人的臉」。林志成對此發聲明解釋是因為「課程早排好」，並揚言「我會在18秒內獲勝，輸了就退出運動界。」館長也再度在臉書寫下5個字回應。

請繼續往下閱讀...

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝）

林志成在6日表示，「今晚我正在雲林褒忠鄉教學生，已經排好的課程怎能因為一句叫囂而取消？陳之漢健身房開這麼大，我想請教，如果教練因私事而排開學生的課程，這算是謹守職業道德嗎？你說你有時間，難道別人的時間不是時間？什麼叫『今晚沒來不要找藉口了』，要戰就戰，不要說這種話找台階下。要打，就光天化日下打，在大眾面前比賽贏了才風光，不要再說什麼出場費一千萬美金之類的笑話。」

根據《三立新聞》報導，林志成再度公開嗆聲「不要戴手套」，甚至再次狠嗆「不用18秒，5秒就能把他擊倒！」，林志成表示他是以武術切磋，運動交流為目的，不是為了粉絲和賺錢，並且表明「裁判哨聲一響，雙方不逃避對打的情況下，5秒就能把館長幹掉。」。

▲▼館長再度發文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼館長發文「浪費我生命」，還有網友直接打電話去問林志成。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼館長再度發文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

對此館長臉書發文「浪費我生命...」，並貼出一張改編自電影唐伯虎點秋香的台詞劇照「為什麼世界上有這麼多無聊的廢物」似乎就是在回應林志成。另外也有網友在底下留言透露有打電話給林志成，「我聽他的口氣這種咖小 沒用不會來的，蘆洲在地人留」、「我問他說人家在等你了 你怎麼不去。他回我說 你叫我去我就去 早上我6點多打去問的。我聽他聲音 感覺他不會來」。

ET快訊
韓國瑜雲林擁「超豪華農舍」！被爆是大違建…李佳芬急找怪手拆了
快訊／宋仲基爸失聯2天發聲了！宋慧喬離開「全都是我和兒子不好
加州再發生規模6.9強震！　未來可能有多起餘震
大S「無尾熊抱」爬上陳建州！網挖情史驚：居然交往過

關鍵字：館長,林志成,陳之漢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

快訊／又見轉機！長榮勞資重回談判桌　14時第三次協商

是否繼續罷工？長榮空服7/9第二次投票　即日起暫停申請取回三寶

林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

翻出整疊「18年前的Jolin」！骨灰級粉感性回憶　1天只拿媽媽雜摳：有她都買

教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

影／走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

25歲勇警擋刀殞命！離職警憶10年前同事被刺殉職：今日公祭明日忘記

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

快訊／又見轉機！長榮勞資重回談判桌　14時第三次協商

是否繼續罷工？長榮空服7/9第二次投票　即日起暫停申請取回三寶

林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

翻出整疊「18年前的Jolin」！骨灰級粉感性回憶　1天只拿媽媽雜摳：有她都買

教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

影／走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

25歲勇警擋刀殞命！離職警憶10年前同事被刺殉職：今日公祭明日忘記

羅志祥追星成功「被木村拓哉點名了」！　偶像「PO照還說謝謝」他尖叫high爆

宋爸爸失聯真相曝光！　「白內障手術住院」韓網暴怒：宋仲基到底在幹啥

驚悚！湖口休息站男陳屍廁所　「胸口插著一把刀」身中四刀

初選民調抽樣全程公開直播　國民黨：絕不黑箱作業

牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼

人夫愛拍「閨房秘樂片」！妻被側錄10年　怒控妨害秘密

14歲少女「穿舊衣太像亡母」遭醉父錯認性侵　產子仍護航：他是好人…

影／25歲中文系畢業生斜槓當房仲　半年賣12間房

綁「枕頭防彈衣」想製造槍傷逃服刑！　土耳其男被近距離射死

反菸檳拒毒！花蓮壽豐暑期棒球錦標賽　為守護青少年健康出擊

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

生活熱門新聞

加油員跳針「找對嗎？」　老司機..

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

即／林志成2點聲明回嗆館長：只..

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

林志成約戰18秒打趴　館長答應..

幫妹寄包裹…貼郵票秒變台灣之光

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

空服苦行到總統府陳情小英回應了

即／101大樓點燈　謝謝李承翰..

君鴻酒店確定歇業　資遣600員..

900空姐想拿回三寶　一封公開..

離職警憶10年前同事殉職：事件..

同個保溫瓶用20年！50歲男失..

更多熱門

相關新聞

林志成撇放鳥再嗆：輸了退出運動界

雲林縣55歲前健美國手林志成日前嗆館長陳之漢「18秒把你打趴」，待對方答應5日晚間對決後，沒想到直到凌晨2點都未現身，讓館長痛批「不要再滿嘴統一丟光台灣人的臉」。對此林志成再發聲明表示，「我會在18秒內獲勝，輸了就退出運動界。」

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

確定單挑館長！練喻軒來台時間曝光

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

林志成嗆「18秒打趴館長」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」棄屍

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼別抓走他

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面