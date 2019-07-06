林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

▲館長(右)等不到林志成(左)，生氣的直播開罵。。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢應戰雲林縣55歲前健美國手林志成，結果等不到人，讓館長氣得開直播罵「不要再滿嘴統一，丟光台灣人的臉」。林志成對此發聲明解釋是因為「課程早排好」，並揚言「我會在18秒內獲勝，輸了就退出運動界。」館長也再度在臉書寫下5個字回應。

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▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝）

林志成在6日表示，「今晚我正在雲林褒忠鄉教學生，已經排好的課程怎能因為一句叫囂而取消？陳之漢健身房開這麼大，我想請教，如果教練因私事而排開學生的課程，這算是謹守職業道德嗎？你說你有時間，難道別人的時間不是時間？什麼叫『今晚沒來不要找藉口了』，要戰就戰，不要說這種話找台階下。要打，就光天化日下打，在大眾面前比賽贏了才風光，不要再說什麼出場費一千萬美金之類的笑話。」

根據《三立新聞》報導，林志成再度公開嗆聲「不要戴手套」，甚至再次狠嗆「不用18秒，5秒就能把他擊倒！」，林志成表示他是以武術切磋，運動交流為目的，不是為了粉絲和賺錢，並且表明「裁判哨聲一響，雙方不逃避對打的情況下，5秒就能把館長幹掉。」。

▲▼館長發文「浪費我生命」，還有網友直接打電話去問林志成。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

對此館長臉書發文「浪費我生命...」，並貼出一張改編自電影唐伯虎點秋香的台詞劇照「為什麼世界上有這麼多無聊的廢物」似乎就是在回應林志成。另外也有網友在底下留言透露有打電話給林志成，「我聽他的口氣這種咖小 沒用不會來的，蘆洲在地人留」、「我問他說人家在等你了 你怎麼不去。他回我說 你叫我去我就去 早上我6點多打去問的。我聽他聲音 感覺他不會來」。