快訊／要打去擂台打！林志成2點聲明嗆館長：這才是武者精神

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記者柯沛辰／綜合報導

雲林縣55歲前健美國手林志成向館長陳之漢下戰帖，隔空嗆聲「18秒把你打趴！」館長5日晚間答應對決，直接凌晨約戰成吉思汗林口館，但林志成以2點聲明回應，要求光明正大在大眾擂台上對戰，也請館長做好準備，不要輸了才來找理由。

林志成挑戰館長2點聲明：

一、真正武者精神是在大眾擂台上比高下，不是躲在健身中心內不見光的比賽。

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二、館長說這幾天練的蠻累的，那就請做足準備，不要到時候輸了別人，才來怪他說勝之不武。

▲館長5日晚間接受林志成的挑戰，表示已經準備好了同意書。（圖／翻攝自館長臉書）

據了解，林志成曾獲世界終極格鬥王6連霸、全國健美16連霸、全國健力10連霸等多項殊榮，健身資歷超過30年，但因為不滿館長常在直播中四處嗆人、出口成髒，一再挑釁對岸，所以決定搶在館長和大陸拳王交手前先下戰帖，「我宣布向你成吉思汗館長挑戰，如果你是男子漢，就接受我的挑戰！」

林志成說，今年4月曾親送挑戰書到成吉思汗，但未獲任何回應，後來在網上看到館長和大陸拳王練瑜軒隔空叫陣，聽到館長要求出場費一千萬美金，簡直丟盡台灣人的臉，所以他要主辦一場國際級的兩岸擂台格鬥PK賽，讓館長在18秒內倒地，否則今後退出運動界。

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（合成圖／記者傅誠攝、翻攝自臉書）

館長5日晚間在臉書接受林志成的挑戰，「我今晚剛好有時間，半夜2點前我在林口館，打個對打MMA規則，到場需簽同意書身體受到傷殘，死亡意外均與本館跟本人無關」，還嗆聲「你今晚不敢來以後就別說話了，怎麼一堆這種出張嘴巴想紅的，今晚沒來不要找藉口了。」

不久後，館長在臉書PO出「同意書」，「為了怕你住南部，今晚我等到2點，2點台北到高雄都夠了，你今晚沒來，以後別在新聞上XXXX的叫他X的台灣，住一堆賣國賊。」

▲館長凌晨約戰林口館，邀林志成即刻赴約對決。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

第一時間林志成在網路上抱怨，館長明知他在雲林，要約戰也不是這樣約。但館長回嗆，「挑戰的也是你，理由一堆也是你」，「要人多，我開直播隨便也幾萬人，不要找藉口不敢來，以後就他X閉嘴，等你到2點時間，尚有6小時，（褒忠鄉到台北）再怎麼慢4小時也會到。」

稍早，林志成提出2點聲明回應，要求改地點、時間，因為在擂台上公開打才是「真正的武者精神」，改時間則是怕館長近期太累，到時候輸了又有藉口。

▼林志成的挑戰書。（圖／林志成提供）