刺青正妹炫神技「擠雪乳爆蛋」...下秒蛋液噴射！網友看了全暴動

▲刺青正妹在胸口碎蛋。（圖／翻攝自IG／@chibinekocosplay）



國際中心／綜合報導

日本先前掀起一波「放手喝珍奶」挑戰，許多巨乳妹用胸部當支架，輕輕鬆鬆喝飲料，成為趣味話題。近日國外一名刺青妹則炫出另一招「神技」，她將雞蛋夾在自己雪白的雙乳中間，雙手用力一擠，蛋液直接掉落在鍋子中央。

一名網友在臉書爆廢公社PO出一段8秒的影片，只見有一名皮膚雪白，手臂、腹部有多處刺青的半裸女子，用手肘遮住了重點部位，然後利用自己的兩粒「巨乳」緊緊包夾著一顆雞蛋，再將身子向前傾，雙臂輕輕往中間一擠，金黃色的蛋液瞬間從奶中「爆破」，就這樣不偏不倚的落在前方的平底鍋中，而蛋殼則是卡在胸前。

這個「巨乳打蛋」神技的主角沒過多久就被網友給「神出」，指她正是國外一名擅長Cosplay的模特兒ChibiNeko，在個人IG 擁有將近85.3 萬粉絲追蹤，她也常常會在IG上曬出自己上圍豐滿、前凸後翹的完美身材，讓許多網友眼睛大吃冰淇淋。

這美麗的雙「峰」再加上超神炫技，馬上吸引大批網友關注，大家紛紛暴動回應，「這絕對是我看過最神的神技」、「放開那雞蛋，有種沖著我來！」「真有創意...謝謝你教我打出一顆好蛋」、「竟然還能夾住不讓蛋殼掉落！」、「這厲害！佩服」、「夠『胸』」。