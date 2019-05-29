2019高校畢業歌開跑！6/3開始投票　下載好App投起來

生活中心／綜合報導

一年一度的高校畢業歌又來啦！《ETtoday新聞雲》連續第三年與擎天娛樂合作舉辦「2019高校畢業歌」票選活動，即將在6月3日登場，當天上午11點準時投票。每人每天可以投10票，選出你心中喜歡的畢業歌，最終票選前30名，可於8月11日發表會中演出，參與投票還可抽好禮，不要猶豫，準備好App抽起來！（下載ETtoday新聞雲App投票去）

ETtoday已連續舉辦兩年高校畢業歌票選，每年超過百所學校共襄盛舉，2018年的直播發表會更邀請到金曲歌王、《聲林之王》導師蕭敬騰擔任壓軸表演嘉賓，直播總觀看次數創下歷史新高，突破200萬次。

今年共計106所學校報名，網友可以直接在ETtoday新聞雲App線上收聽各校畢業歌，投下你喜愛的歌曲，前30所獲得最多票數的學校，將在「校內代表互投」階段獲得保證票數10票。最終入選的學校，將在8月11日的2019高校畢業歌直播發表會上公開表演，並能與大咖表演嘉賓一起同樂。

請繼續往下閱讀...

「2019高校畢業歌」今年主題強調用創造打包夢想，任何人都能透過文字、音樂、影像紀錄生活的每一刻美好，創造屬於自己的夢想。今年更有Sony Xperia 1大師級手機加持，任何人都能一秒變大師。

Sony Mobile期盼讓更多參與的高校畢業生創作者，透過Xperia 1的簡單操作，就能創作專業的影音MV，參加節目或放上網路吸引更多關注、互動，一起High 翻畢業季，創造永生難忘的畢業紀念！