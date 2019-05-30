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Sony Xperia 1快速開箱：拍照、錄影升級超有感

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▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Xperia 1手機自發布後，就引起了市場的好奇，因為此款手機結合「Sony集團科技大成」，不但在螢幕上有所升級，此款手機更首度結合了Sony α相機部門技術，大幅度地提升了手機拍攝功能，讓Xperia 1無論是拍照或是錄影都極具「電影感」。

ETtoday記者本次在上市前先取得了Xperia 1手機進行測試，發現此款手機帶來的拍攝體驗有別於以往，其所強調的「電影感」不僅限於專業模式App當中，即便是一般拍攝模式，也能透過內建的電影感濾鏡，帶給使用者不一樣的拍照感受。

三鏡頭搭配　滿足多數影片拍攝需求
Xperia 1此次配置了三鏡頭模組，分別是16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭（與35mm同級），三顆鏡頭皆為1,200萬畫素；無論是拍照、錄影都可因應各種不同環境與需求、自行切換運用。

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

Xperia 1內建BIONZ X for mobile 技術，為智慧型手機市場首見的人眼追蹤對焦功能（Eye AF）功能，即便是移動、戴墨鏡都能對焦人眼，結合10 fps連拍速度搭配AF/ AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，達到精準對焦、曝光，無論是環境背光、低光源，或是人像閉眼與拍攝主體移動。

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
除此之外，Xperia 1帶來的照片質感可媲美單眼相機，且又具備了自動對焦功能，讓你在拍照時不需要過多的調整，就可拍出專業相機般等級的照片。

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了一般拍攝外，你也可以開啟拍攝功能中的創意效果模式拍出不一樣質感的照片，在創意效果當中，包含了18種的特殊效果，讓你毋須下載第三方拍照軟體，也能達到有趣的拍攝效果。

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
導入專業模式　讓手機錄影躍升另一檔次
若是打開Xperia 1的Cinema Pro專業模式，可說是「看到不一樣世界的感覺」；因為在專業模式中，導入了電影級專業錄影功能（Power by CineAlta），這是來自Sony好萊塢專業攝影機CineAlta專業技術，霎時間會有種帶著專業攝影機到處走的錯覺。

在Cinema Pro專業模式中，擁有VENICE CS專業電影感色調、不透明/BU60YE60抒情、明亮/BU20YE60自然簡單清晰感、暖色/YE80溫和柔軟回憶效果、強烈/BU100強烈對比藍色科幻感、冷色/BU60淡藍小清新感、柔和/YE40低飽和&高對比戲劇感場景，以及柔和單色黑白與深色飽和藝術感等8種風格色彩的濾鏡；讓你的影片可更具有故事、電影感。

▲▼Sony Xperia 1快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，在專業模式當中，還提供了多種參數，包括鏡頭、白平衡、對焦方式、ISO值、快門等可供調整，滿足使用者在影音創作上的更多需求。Xperia 1同時也帶來混合式Steady Shot智慧式進階防手震攝影（OIS+EIS），新加入光學Optical SteadyShot與特殊演算法，讓錄製效果流暢穩定不晃動。

總體來說，雖然許多索粉都認為Xperia 1的定價稍高於先前的產品，不過若是考慮到此款手機本次特別結合了Sony集團內部的多項技術，並為拍照、錄影，以及專業模式上帶來突破性的升級，Xperia 1對於索粉來說，可說是相當值得入手的一支Sony手機。

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關鍵字：Sony,Xperia 1

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