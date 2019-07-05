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王金平合體郭台銘！送「神祕禮物」紀念兄弟情　PK桌遊…結局讓郭董笑了　

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▲▼台灣金團結，王金平合體郭台銘，關公兄弟（圖／翻攝自王金平臉書）

▲王金平與郭台銘合體直播，爽玩桌遊《諾亞方舟》笑開懷。（圖／翻攝自王金平臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

前立法院長王金平在臉書推出「台灣金團結Taiwan assemble」系列節目，5日與鴻海集團創辦人郭台銘合體直播。兩人開場時先是與智慧機器人Pepper一起跳舞，接著一起吃飯談起兩人認識的過往，並且玩了一場相當有趣的桌上遊戲，王金平最後還送了一個神祕小禮物給郭董，讓郭董笑的相當開心。

王金平5日晚間與郭台銘在路竹王金平老家一起直播，影片播出後也吸引非常多網友在線觀看。影片可以看見，王金平先是相當熱情的歡迎郭董到他的老家，「這是我長大的地方，今天可以說是蓬蓽生輝」，接著2人就開始與機器人Pepper的互動過程。

郭台銘詢問Pepper說「你認識這個人（王金平）是誰嗎」，機器人立刻舉手回答說，「王金平是中華民國最強公道伯」；郭台銘接著又問「那我（郭台銘）是誰啊」，機器人則回答，「郭台銘是中華民國最強外掛」，他聽完後笑的非常開心，立刻稱讚機器人說「Good boy！（好男孩）。」

▲▼台灣金團結，王金平合體郭台銘，關公兄弟（圖／翻攝自王金平臉書）

▲兩人開場時與智慧機器人Pepper一起跳舞。（圖／翻攝自王金平臉書）

兩人接著轉移到餐廳一起用餐，王金平就一邊吃飯一邊輕鬆的聊起了過往，期間更提到他與郭董認識的緣起。他透露，許多年以前富士康工廠曾經發生火災，當食郭董就打電話給他，希望他可以推薦一個人幫忙處理（防火）的工作，「那時候起，我們就產生了更深的緣份，我們也因為義勇消防產生了不了緣。」

王金平表示，他為了照顧消防人員成立了基金會，郭董來幫忙一捐就是捐5千萬元，高雄氣爆時也捐了3千萬給受傷及殉職的消防人員。王金平就笑說，他們不但是關公信仰上的兄弟，更是一起照顧消防人員的打火兄弟，「所以咱們是關公兄弟，又是義消的兄弟。」

▲▼台灣金團結，王金平合體郭台銘，關公兄弟（圖／翻攝自王金平臉書）

▲王金平一邊吃飯一邊與郭董輕鬆聊起過往。（圖／翻攝自王金平臉書）

接著2人玩起了一場桌上遊戲《諾亞方舟》，最後由郭董不幸以一棋之差敗北，但郭董仍笑的非常開心並與王金平握手。王金平最後也送郭董一件神祕小禮物「仿滅火器水槍」紀念兩人「打火兄弟」的情誼；郭董也說會把這個象徵「打火精神」的滅火器傳承下去。

王金平在臉書推出「台灣金團結Taiwan assemble」系列節目，選在國民黨即將啟動總統初選民調前，王金平宣布將先後與高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘合體直播。王金平3日也強調，「我直播不談政治，就是談政治外的事情，希望大家輕鬆愉快。」

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關鍵字：王金平,郭台銘,郭董,台灣金團結

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