南下探視鐵路勇警家屬　郭台銘承諾4點補救措施

▲郭台銘在臉書PO文承諾4點補救措施。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

政治中心／綜合報導

鐵路警察李承翰3日遭逃票乘客刺破腹部，經搶救後仍於4日上午宣告不治。國民黨總統初選候選人郭台銘則臨時更改行程，南下嘉義探視殉職員警的家屬。他表示，面對這樣的悲劇，除了主張恢復警察執法尊嚴、提升執勤時的人身安全等，他更承諾4點補救措施。

郭台銘5日在臉書表示，昨天到嘉義慰問勇警承翰的家屬，看著李家爸爸媽媽喪子的悲痛，到現在他內心的哀傷還是久久無法平復。郭台銘說，看到TCPB 局長室的FB貼文，寫得真好：「穿上警察制服的那一刻起，當眾人後退，我們只有往前邁進，守護大家的選擇。」，這是警察的責任，也是他父親的使命。

郭台銘提到，他絕對反對過度執法，「當群眾站在警察面前時，我們盡力包容；當人民站在警察背後時，我們絕對向前衝」。我們期待警察維持社會安定，社會大眾也必須給予警察尊重與保護。他也因此強力主張，當務之急就是要恢復警察執法尊嚴，並提升警察同仁執勤時的人身安全、增加警察人力，改善過勞執勤環境。

郭台銘更承諾4點補救措施，包括「調整增加鐵路警察員警員額，彌補目前線上警力不足。」、「支持員警執勤時正確大膽使用警械。」、「全力支持員警面對正確使用警械後所滋生之後遺問題。」、「適時更新改善員警應勤裝備。」