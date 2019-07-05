郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台鐵自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，一名逃票乘客持水果刀刺殺李姓鐵路警察，李警最後不幸殉職事件，此事件震驚社會。國民黨總統參選人郭台銘5日發表聲明，痛批蔡政府把年金改革變成階級鬥爭，使軍警消弟兄尊嚴掃地。他呼籲蔡政府重新檢視警察執法界線、提升執勤安全、改善過勞執勤環境等，「警察必須保護人民，但社會得保護警察」。

郭台銘表示，這幾年因為蔡政府藉由年金改革，蓄意挑動的階級鬥爭，把軍、警、消的弟兄打成黑五類，使警察尊嚴掃地。民眾嗆聲、社群媒體惡意攻擊、政客霸凌、遇緊急情況使用警械自保，卻被法院判決過當。西方國家警察有一套明確的嚴格執法紅線，一旦越線即強勢執勤，我們警方的底線卻是節節敗退。

郭台銘表示，絕對反對過度執法，「當群眾站在警察面前時，我們盡力包容；當人民站在警察背後時，我們絕對向前衝」。我們期待警察維持社會安定，社會大眾也必須給予警察尊重與保護。

郭台銘認為，當務之急就是要恢復警察執法尊嚴，並提升警察同仁執勤時的人身安全、增加警察人力，改善過勞執勤環境。

面對此次台鐵殺警的悲劇，郭台銘提出以下補救措施建議：1. 調整增加鐵路警察員警員額，彌補目前線上警力不足。2. 支持員警執勤時正確大膽使用警械。3. 全力支持員警面對正確使用警械後所滋生之後遺問題。4. 適時更新改善員警應勤裝備。

郭台銘也說：「增補警察人力當然涉及地方政府預算，蔡總統昨天也說了要錢給錢、要人給人，但他想問蔡總統？要突破這個框架侷限，你會領導這個政府怎麼做？」