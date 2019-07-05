郭台銘酸「在高雄時間少約不到」　韓國瑜回擊：早就改約別天

▲郭台銘到高雄跑行程，酸韓國瑜不常在高雄，所以約不到。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

國民黨總統初選參選人郭台銘到高雄岡山參加座談會，會中提到「我要去高雄給韓國瑜投資，卻一直約不到他」，酸韓「沒有花很多時間在高雄」，對此，韓國瑜5日下午受訪稱要「還原真相」，爆料其實早就跟郭董約好「另改時間」！

郭台銘5日上午在座談會上提到，自己的高速運轉中心本來要在7月7日動土，想邀請高雄市長韓國瑜參加，卻一直聯絡不到他，「我跟他約好了卻沒有時間來，我今天會打電話跟他約時間，因為他現在沒有花很多時間在高雄，所以要找時間蓋工廠，就找不到他」，酸度破表。

▲郭台銘稱「約不到」，韓國瑜回擊「早就改約別天」。（圖／記者洪正達攝）

對此，韓國瑜5日下午視察下水道後受訪表示要「還原真相」，韓國瑜說，當初郭台銘跟他約7月7日，但他告訴郭台銘「你當天可能很忙、我可能也有事情，要考量一下」，郭董隨後就說「喔對，那天有事情」，於是決定改另一個時間，韓也當場說「沒問題」。

韓國瑜強調，任何企業家來高雄投資，他都非常歡迎，「自己也動土過好幾次」，只要時間許可，一定配合郭台銘的投資案。另外郭台銘喊話，要他別只是賣芭樂，韓國瑜則說「拚經濟不是拚科技」，科技產業賺不到台灣的30%，還有70%的人不是高科技要怎麼辦？所以產業經濟和庶民經濟一樣重要。

至於郭台銘到高雄跑行程，包括義聯集團董事長林義守和許多民代都到場相挺，韓國瑜有沒有感受到「拔樁」壓力？韓則笑說「不會，完全尊重，我旁邊也有民意代表啊」。