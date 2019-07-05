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睡到一半睜眼見裸男爬窗進房　逼性侵還嗆「還手就殺了妳」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

來自美國加州的金德（Bobby Lee Kinder）在上月28日晚間11時許，光裸著身體從窗戶爬進鄰居房間，並試圖性侵房內一名女子，還用檯燈攻擊頭部。幸好女子機警拿起防身噴霧一噴，這才逮到機會逃到其他鄰居家求助，平安躲過一劫。

根據美國《福斯新聞》報導，受害女子當天晚上回到自己房間睡覺，睡到一半卻突然聽到窗邊傳來奇怪的噪音，睜開眼睛一看，就看到金德光裸著身體爬進來，還一邊喊著「妳是12歲的女童，我要性侵妳」，把她嚇了一大跳。

▲▼房間,窗外,窗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲金德從窗戶爬進女子的房間，還威脅要性侵她。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

金德闖入房內後除了口頭上威脅，還對女子揮拳、張嘴狠咬，甚至用檯燈攻擊頭部，嗆聲「敢還手，我就殺了妳」。女子擔心再這樣繼續下去可能會沒命，於是拿起防身噴霧一噴，再趁機逃到其他鄰居家求助。

加州莫德斯托（Modesto）警方接獲報案，迅速趕往現場並制伏金德，但他接受偵訊時矢口否認犯行，本月2日仍依企圖傷害、性侵未遂等罪將人送辦。

▼女子遭毆打、咬傷，送醫治療後已無大礙。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案無關）

▲▼暴力示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

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