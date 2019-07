加州25年最強震！狂晃10秒「路裂屋歪」震央郡進入緊急狀態　

▲▼ 路透社報導,此次地震是南加州過去25年來最強地震。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國南加州4日發生規模6.4的地震,引發火災、建物損毀、醫院啟動緊急撤離機制,所幸無人喪命。加州州長紐森(Gavin Newsom)目前已宣布震央所在地克恩郡(Kern County)進入緊急狀態,而稍早準備出席國慶活動的美國總統川普在推特發文提到,目前已聽取簡報,「一切都在控制之中。」

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control!