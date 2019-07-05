加州25年最強震！狂晃10秒「路裂屋歪」震央郡進入緊急狀態　

▲▼ 路透社報導，此次地震是南加州過去25年來最強地震。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國南加州4日發生規模6.4的地震，引發火災、建物損毀、醫院啟動緊急撤離機制，所幸無人喪命。加州州長紐森（Gavin Newsom）目前已宣布震央所在地克恩郡（Kern County）進入緊急狀態，而稍早準備出席國慶活動的美國總統川普在推特發文提到，目前已聽取簡報，「一切都在控制之中。」

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2019

▲ 此次地震就連拉斯維加斯也有感。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社等外媒報導，這起地震就發生在當地4日上午10時33分，震央位在洛杉磯北方150英里（約240公里）的莫哈維沙漠（Mojave Desert），震源深度僅8.7公里，外傳搖晃時間至少持續10秒以上，洛杉磯震感明顯，就連內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）也有感。

Earthquake rattles Southern California

photos of cracks in a road near Ridgecrest

grocery store in Ridgecrest pic.twitter.com/sGLzexyTKk — victory2020 (@2020_victory) July 4, 2019

根據推特網友分享的現場畫面，超市賣場內的貨品散滿地，克恩郡多條道路出現明顯裂痕。此外，當地消防部門也表示，多間民宅起火，也有煤氣管道受損情形。

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▼ 地震發生後，傳出多起火災，且當地道路出現明顯裂痕。（圖／路透）