找補習班男學生打手槍還口交　狼師丟掉教職並賠200萬換緩刑

▲狼師找補習班男學生互打手槍並口交，賠200萬換得緩刑。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

劉姓美語補習班老師為逞私慾，竟與補習班14歲男學生「小柏（化名）」互打手槍，甚至要求他口交，2個月時間就發生5次口交，2次打手槍。事件爆發後，劉男沒了工作，還以200萬元賠償和解。台中地院審結，依利用權勢性交猥褻罪及《兒童及少年福利與權益保障法》判刑1年6月，緩刑5年，全案可上訴。

判決書指出，2012年在西區開英語補習班的劉姓男子，頂著高材生光環，儼然是人生勝利組，育才無數。現年14歲的小柏，在國小2年級就在劉男的補習班上課，跟劉男感情好。

去年5月20日，劉男在電影教學課程時，提議跟小柏在關燈的教室內，趁機互打手槍。2人完事後覺得有趣，6月3日再次在點影教學中互打手槍。劉男認為機不可失，同月20日約小柏到他3樓房間，互打手槍後，由小柏幫他口交得逞。事後在同一個月內，又發生4次口交。

小柏家人得知後，憤而報警，劉男也坦認犯行，與對方調解時，以200萬元達成和解，並已先支付50萬，其他150萬則分期支付。

法官審酌，劉男明知小柏未滿15歲，仍與他發生5次口交、2次猥褻行為，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。劉男已積極與對方達成和解，目前無業，並要照顧住院母親，給予緩刑5年自新，期間付保護管束。

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